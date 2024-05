Nové detaily o zranění Fica: má pětkrát prostřelené střevo. Podle poradce o životě rozhodly milimetry

Šéf Ficových poradců Erik Kaliňák podle portálu postoj.sk na úterním mítinku na severu Slovenska řekl, že Fico utrpěl při útoku opakovaný průstřel tenkého střeva. Podle ministra vnitra Matúše Šutaje Eštoka na Slovensku pokračuje zvýšený dohled policie, který země zavedla po útoku na Fica, a vláda by příští týden měla projednat první návrhy nových bezpečnostních opatření.

„Byl jsem na místě, mluvil jsem s lékaři a byly to milimetry, které rozhodovaly o tom, zda dojde k porušení něčeho zásadního a bude to fatální. Trefilo to tenké střevo tak, že sice bylo pětkrát prostřelené, ale lékaři dělali zázraky,“ uvedl poradce Kaliňák.

Nemocnice ani blízký Ficův spolupracovník a ministr obrany Robert Kaliňák, který po atentátu informoval na tiskových konferencích o stavu premiéra, bližší sdělení o rozsahu zranění dosud neposkytovali. Nyní nemocnice a úřad vlády zveřejňují jen stručná vyjádření o stavu ministerského předsedy, který je podle dřívějších informací mimo ohrožení života.

Odpoledne pak ministr obrany a vicepremiér Kaliňák, který je strýcem šéfa Ficových poradců Erika Kaliňáka, novinářům řekl, že Fico utrpěl čtyři střelná poranění, má zraněnou břišní dutinu a část pohybového ústrojí, které bylo „narušeno“ stejně jako trávicí trakt. Podle něj Ficova ruka a noha jsou už „celkem v pohodě“ a pacient přijímá jídlo. Ministr také řekl, že Fico se začíná dostávat do fáze, ve které by se mohla naplno rozběhnout rekonvalescence.

Vicepremiér, který se po Ficově hospitalizaci stal lídrem ve vládě, opětovně využil téma atentátu ke kritice práce médií v posledních letech a také opozice.

Šutaj Eštok po jednání bezpečnostní rady státu řekl, že v zemi jsou nadále posílené policejní hlídky například v obchodních centrech, dále úřadech či redakcích tisku a pokračuje zvýšená ochrana ústavních činitelů a opozičních politiků.

Podle Kaliňáka by stát měl zajistit bydlení vrcholných politiků ve chráněných objektech. Například nynější slovenská prezidentka Zuzana Čaputová bydlí ve svém domě ve městě Pezinok nedaleko Bratislavy. Fico si zase v minulosti pronajímal byt v prestižní bratislavské čtvrti a později měl podle dostupných informací v pronájmu jiný byt, který pak od stranického kolegy koupil.

Kaliňák ohledně nových opatřeních jako reakci na útok na Fica zmínil změny v postihování nenávistných projevů.

Útočník, kterým je podle médií 71letý spisovatel a aktivista Juraj Cintula, střílel na Fica z pistole, když premiér po výjezdním zasedání vlády v Handlové přišel na místní náměstí pozdravit lidi. Útočníka bezprostředně po činu zadrželi příslušníci bezpečnostních složek a soud ho poslal do vazby. Za pokus o úkladnou vraždu mu hrozí 25 let vězení nebo doživotí. Podle soudu zdůvodnil atentát svým nesouhlasem s politikou slovenské vlády a během výslechu tvrdil, že Fica zabít nechtěl. Policie podle slovenského ministra vnitra při vyšetřování atentátu nadále pracují i s verzí, že útočník nejednal sám.