Zpochybnil důvěryhodnost slovenských institucí, zkritizoval Fico Fialu

„Politici na obou stranách řeky Moravy si musí uvědomovat, že zatímco oni odcházejí, tak slovenský a český národ zůstávají. Nic v politické agendě nemá takovou hodnotu, aby to ohrožovalo jedinečné slovensko-české vztahy,“ uvedl Fico. Dodal, že proto on sám nikdy žádným způsobem nezasahuje do vnitřních záležitostí Česka.

Současně vyjádřil přesvědčení, že „nedávný výrok českého premiéra P. Fialy zpochybňujícího důvěryhodnost suverénních slovenských institucí v případě smíru s českým opozičním politikem slovenského původu A. Babišem byl jen výjimečným excesem nezakládajícím tradici neoprávněného zasahování do slovenských suverénních záležitostí“.

Fiala minulý týden řekl, že smírné řešení sporu o evidenci Babiše jako agenta tajné policie StB v komunistickém Československu mohlo být slovenskou protislužbou za to, že šéf ANO otevřeně podporoval Fica. Ještě předtím Fiala smír mezi slovenským ministerstvem vnitra a Babišem označil za „handl“.

Slovenské ministerstvo, které Babiš loni zažaloval, v dohodě o urovnání sporu uznalo, že Babiš byl v dokumentech StB neoprávněně evidován jako její agent a že s StB vědomě nespolupracoval. Smír už schválil slovenský soud. Slovenský ústav paměti národa, který na Slovensku spravuje svazky StB, v reakci dohodu o smíru uvedl, že oprávněnost evidence Babiše jako tajného spolupracovníka dokazuje více spisů.

Fico rovněž v dnešním příspěvku na X napsal, že slovenská vláda je připravena kdykoliv pokračovat v sérii společných jednání s českou vládou. Mezivládní konzultace přerušil Fialův kabinet letos v březnu. Krok zdůvodnil rozdílnými názory na klíčová témata zahraniční politiky. Týká se to hlavně vztahu k Ukrajině, která se více než dva roky brání ruské invazi. Ficova nynější vláda po loňském nástupu do úřadu zastavila vojenskou pomoc Kyjevu ze slovenských státních zásob.