„Dnes oslava mých druhých narozenin,“ napsal k videu, kde má na sobě přiléhavý úbor a jde po silnici, než se zastaví, aby si udělal pár kliků. Pak už se jde se svým psem vykoupat. „Nezapomeňte, co vás nezabije, to vás posílí,“ řekl na konci videa.
V poledne pak na tiskové konferenci v Hadlové Fico označil nejnovější ruské dronové útoky na Ukrajinu včetně úderů u hranic se Slovenskem za velice znepokojivé. Zároveň kritizoval přístup Evropy k řešení vojenského konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem.
„Zprávy o dronových útocích jsem přijal s velkým znepokojením,“ řekl Fico. Výslovně zmínil, že ruské údery mířily hluboko do ukrajinského vnitrozemí a také do regionů u hranic se Slovenskem. „Je to už příliš blízko, musíme být opatrní,“ řekl.
Fico uvedl, že Slovensko si přeje mír a že o tom hovořil s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Každý podle slovenského premiéra opakuje to samé – že je válka. „Přeju si mír, ale není to v našich rukách,“ řekl. Poznamenal, že pokud se bude Evropa chovat tak, jak se chová dosud, potrvá válka ještě dlouho. Ve svém komentáři ale nezmínil, že válku zahájilo Rusko invazí v únoru 2022.
Ruské dronové útoky ve čtvrtek kritizoval také slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár. Ruské údery ve středu a ve čtvrtek zasáhly i západní části Ukrajiny, kde žije početná slovenská menšina. Slovenská opozice dříve kritizovala, že vládní politici ruské údery v sousední zemi nekomentovali. Kvůli útokům byly ve středu na zhruba dvě hodiny uzavřené hraniční přechody mezi Slovenskem a Ukrajinou.
Fico dlouhodobě kritizuje například protiruské sankce EU i kroky evropského bloku proti dovozu ruských energií. Ficova současná vláda po nástupu do úřadu v roce 2023 zastavila vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob.
„Zrušme nedělní televizní debaty“
Páteční tisková konference připadla na druhé výročí atentátu na Fica, ke kterému došlo 15. května 2024 po výjezdovém jednání vlády v Handlové. Po skončení akce na premiéra několikrát vystřelil 71letý Juraj Cintula.
„Vůči tomu pánovi necítím žádnou nenávist ani hněv,“ řekl Fico. Zároveň řekl, že bylo správné, že soudy čin označily za terorismus.
Fico poznamenal, že Cintula byl ke svému jednání dohnán vnějšími okolnostmi a že kvůli šířící se nenávisti z řad opozice a médií „pokračuje výchova dalšího teroristy“. „Pravděpodobnost podobného útoku je stále vysoká,“ řekl.
Zopakoval, že přežití atentátu považuje za své druhé narozeniny. V této souvislosti zmínil dva dárky, které by ho potěšily – zrušení nedělních debatních pořadů s politiky a konec radosti ze špatných zpráv. Slovenská média se podle Fica radují z těžkostí, kterými země prochází, a tyto potíže podle něj vnímají jako možný důvod případného budoucího pádu jeho vlády.
„Netěšte se z toho, že je zle,“ řekl Fico. Uvedl mimo jiné, že za hospodářskými problémy Německa, které doléhají i na Slovensko, on jako slovenský premiér nemůže.
Cintula pětkrát vystřelil na Fica z bezprostřední blízkosti, když premiér po výjezdním zasedání vlády v Handlové v květnu 2024 přišel pozdravit lidi na náměstí. Premiérovi způsobil poranění břicha, kyčelního kloubu, předloktí a palce na pravé noze. Fico následně podstoupil několik operací. Atentátníka už dříve označil za ubožáka a nástroj nenávisti, kterou v něm živila média a opoziční politici.