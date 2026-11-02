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Fico vítá návrat Rusů do hokeje. Zlato bez jejich účasti nemá váhu, míní

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  17:25
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Slovenský premiér Robert Fico uvítal rozhodnutí arbitráže CAS, které umožňuje návrat ruských týmů do mezinárodního hokeje. Podle něj ztrácejí šampionáty sportovní hodnotu, pokud se jich nemohou účastnit nejsilnější soupeři. Fico rovněž vyzval k dialogu s Moskvou, která pátým rokem vede válku proti Ukrajině.

„Vždycky jsem odmítal zapojení sportu do politiky a vždycky jsem se ptal, jakou hodnotu má zlatá medaile, když k ní není nutné porazit ruské hokejisty, kteří bezpochyby patří k nejlepším na světě,“ vzkázal Fico.

Robert Fico (17. října 2025)
Premiér Andrej Babiš přijal předsedu vlády Slovenské republiky Roberta Fica. (27. října 2026)
Slovenský premiér Robert Fico (uprostřed), za ním vlevo ministr zemědělství Richard Takáč a vpravo Ficův poradce a europoslanec Erik Kaliňák (15. května 2026)
Premiér Andrej Babiš v Bratislavě jednal s premiéry zemí Visegrádské skupiny a irským předsedou vlády Micheálem Martinem, jehož země nyní předsedá Radě EU. (10. září 2026)
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Premiér se videu na Facebooku vyjádřil také k darování stíhaček MiG-29 a další vojenské techniky Ukrajině předchozí slovenskou vládou. Uvítal rozhodnutí slovenského generálního prokurátora Maroše Žilinky, který nařídil pokračovat v prověřování případu.

Předání letadel Fico označil za nezodpovědný krok, jímž Slovensko přišlo o vlastní obranné schopnosti. Znovu přitom hájil dialog s Moskvou a kritizoval evropské politiky, kteří odmítají jednat s ruskými představiteli.

Fico se ostře pustil také do slovenských opozičních politiků a médií. Ta podle něj vytvářejí atmosféru, která může vést k dalšímu atentátu na některého z představitelů vlády. „Vychovávají dalšího Cintulu,“ prohlásil s odkazem na muže, který na něj v květnu 2024 spáchal atentát. Zároveň odmítl kritiku médií, jež se zabývají jeho majetkem a osobním životem.

Sportovní arbitrážní soud (CAS) minulý týden rozhodl, že ruské týmy se mohou s okamžitou platností znovu účastnit hokejových šampionátů. Mezinárodní federace IIHF v reakci uvedla, že s tímto verdiktem nesouhlasí, ale hodlá ho respektovat.

S rozhodnutím vyslovila nesouhlas řada národních svazů včetně českého. Situace je o to komplikovanější, že nejbližší akce jsou již rozlosované. Týká se to i lednového MS hráček do 18 let, které bude hostit Ostrava. Němečtí pořadatelé mužského turnaje nevyloučili, že se květnového šampionátu vzdají.

IIHF vyřadila Rusko ze soutěží v únoru 2022 po napadení Ukrajiny. Zákaz z bezpečnostních důvodů naposledy prodloužila v lednu. Rusko se odvolalo k CAS.

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