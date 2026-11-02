Fico vítá návrat Rusů do hokeje. Zlato bez jejich účasti nemá váhu, míní

„Vždycky jsem odmítal zapojení sportu do politiky a vždycky jsem se ptal, jakou hodnotu má zlatá medaile, když k ní není nutné porazit ruské hokejisty, kteří bezpochyby patří k nejlepším na světě,“ vzkázal Fico.
Premiér se videu na Facebooku vyjádřil také k darování stíhaček MiG-29 a další vojenské techniky Ukrajině předchozí slovenskou vládou. Uvítal rozhodnutí slovenského generálního prokurátora Maroše Žilinky, který nařídil pokračovat v prověřování případu.
Předání letadel Fico označil za nezodpovědný krok, jímž Slovensko přišlo o vlastní obranné schopnosti. Znovu přitom hájil dialog s Moskvou a kritizoval evropské politiky, kteří odmítají jednat s ruskými představiteli.
Fico se ostře pustil také do slovenských opozičních politiků a médií. Ta podle něj vytvářejí atmosféru, která může vést k dalšímu atentátu na některého z představitelů vlády. „Vychovávají dalšího Cintulu,“ prohlásil s odkazem na muže, který na něj v květnu 2024 spáchal atentát. Zároveň odmítl kritiku médií, jež se zabývají jeho majetkem a osobním životem.
Sportovní arbitrážní soud (CAS) minulý týden rozhodl, že ruské týmy se mohou s okamžitou platností znovu účastnit hokejových šampionátů. Mezinárodní federace IIHF v reakci uvedla, že s tímto verdiktem nesouhlasí, ale hodlá ho respektovat.
S rozhodnutím vyslovila nesouhlas řada národních svazů včetně českého. Situace je o to komplikovanější, že nejbližší akce jsou již rozlosované. Týká se to i lednového MS hráček do 18 let, které bude hostit Ostrava. Němečtí pořadatelé mužského turnaje nevyloučili, že se květnového šampionátu vzdají.
IIHF vyřadila Rusko ze soutěží v únoru 2022 po napadení Ukrajiny. Zákaz z bezpečnostních důvodů naposledy prodloužila v lednu. Rusko se odvolalo k CAS.