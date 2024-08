Fico si našel nový cíl: šéfa opozice. Do slovenské politiky se s premiérem naplno vrací i konfrontační styl

Původně měl v úterý slovenský parlament hlasovat o odvolání ministryně kultury Martiny Šimkovičové (za SNS) a jejího kolegy z resortu spravedlnosti Borise Suska (Smer).

Opozice jim vyčítá chyby; Suskovi například, že rozhodl přerušit výkon trestu bývalému elitnímu prokurátorovi Dušanu Kováčikovi, jenž byl před dvěma roky odsouzen k osmiletému vězení. Vládní koalice se ovšem v úterý bránila po svém – její poslanci se nedostavili v dostatečném počtu, a schůze tak ani nebyla zahájena.

Do slovenské politiky se tak vrátil znovu naplno konfrontační styl, který byl pro ni příznačný do letošního 15. května, kdy atentátník Juraj Cintula postřelil v Handlové premiéra Roberta Fica (Smer). I šéf vlády, jenž tehdy těsně unikl smrti, se postupně vrací do veřejného prostoru. Zase začíná určovat politickou agendu a zejména tempo i tón, v jakém se odehrává konfrontace s opozicí.

Již minulý týden v souvislosti s protesty proti Šimkovičové a Suskovi, jichž se v centru Bratislavy zúčastnilo několik tisíc lidí, varoval premiér, že tato atmosféra může vést k atentátu na dalšího vládního politika. V podobném duchu se vyjádřil i slovenský vicepremiér a ministr životního prostředí Tomáš Taraba. „Už jednoho Cintulu na svých mítincích vychovali,“ napsal na sociální síti.

Premiér Fico navrhl, aby vládní koalice v reakci na opoziční protesty odvolala z pozice jednoho z místopředsedů Národní rady Michala Šimečku, který je předsedou nejsilnější opoziční strany Progresívne Slovensko (PS). Zároveň je jediným zástupcem některé z opozičních stran ve vedení parlamentu.

Národovec Danko to zařídí

Fico v tomto ohledu může počítat s podporou svého nejmenšího koaličního partnera, Slovenské národní strany (SNS). Její předseda Andrej Danko v úterý oznámil, že národovci začnou za tímto účelem sbírat podpisy poslanců, aby bylo možné svolat mimořádnou schůzi.

„Jsme přesvědčeni, že pan Šimečka jako místopředseda parlamentu spolu se svým týmem protahoval jednání při schůzi o Fondu na podporu umění,“ odůvodnil Danko svou iniciativu. Rovněž premiér Fico i ministryně kultury Šimkovičová začali před časem tvrdit, že Šimečka k tomu měl osobní motivaci. Ta měla údajně souviset s Nadací Milana Šimečky, která nese jméno po jeho dědovi, filozofovi a signatáři Charty 77 a v minulosti dostala podporu právě z prostředků zmíněného fondu.

„Pan Šimečka zneužívá demokracii, demokratické postupy, jako jsou protesty, na ochranu finančních zájmů vlastní rodiny,“ uvedl premiér minulý pátek ve videu. Šéf PS Šimečka ovšem odmítá, že by s nadací měl něco společného, viní premiéra ze lži a hrozí mu právními kroky.

Slovenská opozice změny ve fungování Fondu na podporu umění kritizuje dlouhodobě. Podle ní posilují vliv ministerstva kontrolovaného SNS na přidělování nejrůznějších grantů.

Spor o šéfa parlamentu

Další koaliční partner Smeru, Hlas – sociálna demokracia prezidenta Petra Pellegriniho, se zatím nevyjádřil, zda by Šimečkovo odvolání podpořil. Její šéf, ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok, zatím taktizuje. Také on se v minulosti několikrát obul do lídra PS prostřednictvím jeho rodiny. „Na jedné straně Michal Šimečka tvrdí, že nemá nic společného s Nadací Milana Šimečky, ale na druhé straně kdykoli může, tahá do diskuse svou rodinu,“ napsal na Facebooku.

Zároveň si ale musí Hlas počínat opatrně, protože obsazení vedoucích pozic parlamentu se ho týká i z jiného důvodu: od chvíle, co byl Peter Pellegrini zvolen v dubnu hlavou státu, nemá slovenský zákonodárný sbor řádného předsedu. 150členný parlament tak řídí jeho místopředseda Peter Žiga ze strany Hlas, jehož Pellegrini krátce před druhým kolem voleb pověřil vedením.

Hlas následně navrhl do jeho čela současného ministra pro regionální rozvoj Richarda Rašiho. Avšak koaliční SNS si začala po prezidentských volbách nárokovat pozici v čele sněmovny pro svého předsedu Danka. Ten totiž začal argumentovat tím, že pro zdárný vývoj země by prý bylo nejlepší, kdyby zástupci tří vládních stran obsadili i tři nejvyšší ústavní funkce v zemi: prezidenta (Hlas), premiéra (Smer) a Národní rady (SNS). Otázku, kdo obsadí uvolněné místo v čele Národní rady, koalice neustále odkládá. Podle posledních informací ji hodlá vyřešit v září.