Slovenský premiér Fico navštíví Trumpa v jeho sídle na Floridě

Pracovní cesta Fica do USA byla původně ohlášena v souvislosti s plánovaným podpisem mezivládní dohody obou zemí o spolupráci v jaderné energetice.
Podpis této dohody je naplánován na pátek. Dojít by mělo i na setkání s Trumpem. Následně chce Bratislava jednat s americkou společností Westinghouse o výstavbě nové jaderné elektrárny na západním Slovensku.
Z dřívějších Ficových vyjádření vyplynulo, že smlouvu s Westinghousem by Bratislava mohla podepsat příští rok.
Slovenská opozice už kritizovala, že Ficova vláda nehodlá partnera pro výstavbu nového jaderného zdroje do státního vlastnictví vybrat ve veřejné soutěži.
Poukázala také na to, že Česko při podobném projektu tendr zorganizovalo. Dva nové jaderné bloky v Dukovanech postaví korejská společnost KHNP.