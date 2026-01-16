Slovenský premiér Fico navštíví Trumpa v jeho sídle na Floridě

Autor: ,
  7:38aktualizováno  7:42
Premiér Slovenska Robert Fico se při návštěvě Spojených států v sobotu sejde s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v jeho floridském sídle Mar-a-Lago, informoval úřad slovenské vlády.
Slovenský premiér Robert Fico (19. listopadu 2025)

Slovenský premiér Robert Fico (19. listopadu 2025) | foto: Profimedia.cz

Slovenský premiér Robert Fico a ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok (22. listopadu...
Komise zahájila řízení se Slovenskem kvůli změně ústavy. Fico ji odmítl upravit
Donald Trump (12. ledna 2026)
Andrej Babiš se v Bratislavě setkal se slovenským prezidentem Peterem...
10 fotografií

Pracovní cesta Fica do USA byla původně ohlášena v souvislosti s plánovaným podpisem mezivládní dohody obou zemí o spolupráci v jaderné energetice.

Podpis této dohody je naplánován na pátek. Dojít by mělo i na setkání s Trumpem. Následně chce Bratislava jednat s americkou společností Westinghouse o výstavbě nové jaderné elektrárny na západním Slovensku.

Z dřívějších Ficových vyjádření vyplynulo, že smlouvu s Westinghousem by Bratislava mohla podepsat příští rok.

Slovenská opozice už kritizovala, že Ficova vláda nehodlá partnera pro výstavbu nového jaderného zdroje do státního vlastnictví vybrat ve veřejné soutěži.

Poukázala také na to, že Česko při podobném projektu tendr zorganizovalo. Dva nové jaderné bloky v Dukovanech postaví korejská společnost KHNP.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.