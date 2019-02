Fico se vzdal kandidatury na ústavního soudce, volbu by měl podle expremiéra učinit až nový prezident

BRATISLAVA Bývalý slovenský premiér a šéf nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) Robert Fico se vzdal kandidatury na ústavního soudce. Expremiér to řekl novinářům poté, co tříčlenná koalice krátce před plánovanou odpolední volbou kandidátů ve sněmovně nenašla v této záležitosti shodu na společném postupu. Fico zároveň varoval koaliční partnery před dohodou s opozicí.

„Chci zdůraznit, že jsem se ucházel o post předsedy ústavního soudu. Mohu potvrdit, že nevznikly žádné politické dohody, a to ani v parlamentu, ani s prezidentem,“ řekl Fico.



O nadcházejícím víkendu skončí 12leté funkční období devíti z celkového počtu 13 soudců ústavního soudu. Sněmovna by měla zvolit 18 kandidátů, z nichž hlava státu vybere potřebný počet nových soudců a také rozhodne o novém předsedovi a místopředsedovi ústavního soudu.

Menší koaliční strana Most-Híd dříve oznámila, že její poslanci by Fica při hlasování za kandidáta na ústavního soudce nepodpořili. Most-Híd se spolu s koaliční Slovenskou národní stranou také postavily proti plánům Směru-SD volit kandidáty na ústavní soudce v tajném hlasování.

„Pokud projdou někteří kandidáti společným hlasováním opozice a strany Most-Híd, dojde k bezprecedentnímu porušení koaliční smlouvy s vážnými důsledky pro fungování vládního kabinetu v tomto složení,“ řekl Fico, aniž umožnil novinářům klást otázky.

Fico také za absurdní označil možnost, aby nové ústavní soudce vybíral úřadující prezident Andrej Kiska, kterému funkční období skončí v polovině června a se kterým se Fico v minulosti opakovaně dostal do křížku. Podle tisku se Kiska nechal slyšet, že by Fica ústavním soudcem nejmenoval.

Slovenský expremiér se vyslovil pro to, aby ústavní soudce vybíral až nový prezident, který vzejde z březnových přímých voleb. Jedním z favoritů na vítězství je podle průzkumů veřejného mínění místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič, kterému prezidentskou kandidaturu nabídl právě Fico. Šefčovič opakovaně odmítl odpovědět na novinářské dotazy, zda by Fica ústavním soudcem jmenoval.

Pokud slovenská sněmovna v prvních dvou kolech voleb nevybere 18 kandidátů na ústavní soudce, bude se muset v příštích měsících konat nová volba. Stoupla by tak pravděpodobnost, že alespoň část soudců ústavního soudu bude jmenovat až nová hlava státu. Do nové volby kandidátů na soudce ústavního soudu by se mohl přihlásit také Fico.