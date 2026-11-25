Poté, co slovenský parlament zrušil možnost volit poštou, se na sociálních sítích začaly množit různé nabídky. Lidé chtějí těm, kteří to na ambasádu mají daleko anebo je to pro ně příliš složité, zajistit odvoz, ubytování, ale i peníze na cestu. Myslíte si, že toto nadšení vydrží? Parlamentní volby se v řádném termínu budou konat až za necelý rok.
Jsem si jistý, že ano. S takovým nadšením jsem se ještě nesetkal, a to už děláme kampaň ke třetím volbám do Národní rady. Rozhodně to bude velmi silné. Předtím jsme byli na 17 tisících hlasech ze zahraničí a v posledních volbách v roce 2023 jsme měli 59 tisíc hlasů. Roste to velmi skokově.
Myslím si, že ve vládě velmi podcenili angažovanost a schopnost lidí v zahraničí stát na správné straně dějin. Na Slovensku jsou lidé, kteří necestují a jsou zvyklí na to, že se prostě něco stane, vrchnost něco přikáže. Jenže takhle to nefunguje. A oni úplně zapomněli, že nás tím mohou jen vyprovokovat. Vždyť jde o odebírání ústavních práv.
Srdcom doma
Sdružení Srdcom doma mezi Slováky v Česku propaguje korespondenční hlasování a další možnosti, jak volit ze zahraničí. Prosazuje také změny volebních pravidel, které by lidem usnadnily uplatňování volebního práva.
V současnosti vystupuje proti zrušení korespondenční volby ze zahraničí a vyzývá slovenského prezidenta Petera Pellegriniho, aby nepodepisoval zákon, který tuto možnost zruší.
Sdružení vede Samuel Zubo.
Takže už pracujeme na tom, že pokud by Ústavní soud tento zákon nezrušil – a my jsme optimisté a předpokládáme, že ho zruší –, máme už ode dneška spuštěnou aplikaci, jež umožňuje, aby se vytvořila komunita lidí, kteří budou moci společně cestovat k volbám, a propojit je s lidmi, kteří mohou přispět na cestu do volebních místností v zahraničí. A to nejen v Česku, ale po celém světě. V České republice je samozřejmě největší účast, v posledních volbách to bylo 29 tisíc hlasů, tedy víc než polovina.
Kromě ubytování nebo spolujízdy jsem na sítích viděla i lidi, kteří ostatním nabízeli peníze za to, že dorazí k volbám. Říkala jsem si, jestli jim to nadšení vydrží a jestli, až si na to za rok někdo vzpomene a bude skutečně chtít finanční příspěvek, nezačnou říkat, že to jen tak „plácli“, protože byli naštvaní.
Právě proto, aby se toto nestalo, aby to nebylo jen počáteční nadšení nebo závan emocí, chceme lidi přimět k tomu, aby se přihlásili k naší online komunitě Partia Srdcom doma. Tam budou moci nastavit své preference, ať už budou dělat spolujízdu, chtějí se k někomu přidat anebo se chtějí podílet na happeningu. Chceme totiž udělat největší krajanské setkání v historii právě před velvyslanectvími a chceme, aby to byl kulturní zážitek pro všechny. V Praze očekáváme vysokou účast a myslíme si, že toto velvyslanectví nezvládne.
To je další věc, kterou lidé na sítích zmiňují. Některé ambasády podle nich na případný velký zájem voličů ani nejsou připravené. Jako příklad uvádějí třeba švýcarský Bern, kde jsou prý jen dvě přepážky. Lidé píší, že kdyby tam přišlo třeba jen tisíc přihlášených voličů, bylo by to nad možnosti této ambasády.
No, ministerstvo zahraničních věcí si ukouslo obrovský kus koláče. Oni nezvládají ani základní funkčnost těchto úřadů. Lidé se několik měsíců nemohou online přihlásit k běžným službám, jako je výměna občanského průkazu, protože tam ajťáci neumí udělat jednoduchý formulář. A teď mají mít na starosti volby. Na to ani nemají lidi. Myslím si, že to ještě bude velké fiasko, pokud to projde.
Kromě toho se některé ambasády v posledních letech zrušily, třeba v Dánsku nebo v Norsku. V komentářích tak někteří lidé vyjadřují pocit, že se jim vláda snaží možnost jít volit co nejvíc zkomplikovat.
Ano. Lidé si prostě nemyslí, že by to, co vládní koalice zavedla, mělo nějaké opodstatnění. Nemá a ani ho nijak nedoložili. Dokonce ani nedoložili, kolik to bude stát, což je povinnost zákonodárců, když se v Národní radě přijímá nějaký zákon. Proto předpokládáme, že to Ústavní soud smete ze stolu.
Když se ještě vrátím k těm nabídkám, které se množí na sítích... Není nelegální nabízet lidem peníze za to, že přijdou volit?
Ano, to je správná otázka. Myslím si, že není nelegální pomoci někomu, aby mohl využít své ústavní právo, když mu ho někdo ztěžuje. Podle mě by to bylo jen přiblížení se k tomu, jaká práva mají ostatní. To není odměna za to, že někoho budou volit. Není to ani volební korupce. A náš systém navíc bude fungovat tak, že jen propojíme lidi, nebudeme peníze distribuovat ani rozdělovat a nebudeme se nikoho ptát, koho chce volit.
Toto se mimochodem děje i ve světě, kde když stát nepovoluje nebo v minulosti nepovoloval lidem volit ze zahraničí, tak jim někteří zajišťovali proplacení cestovného, aby se mohli vrátit domů a volit.
V této souvislosti jsem ještě narazila na upozornění, že i pokud se lidé ze světa vrátí na Slovensko, může se jim stát, že k volbám nakonec nebudou moct jít. A to pokud už tam nebudou mít trvalý pobyt. Je to pravda?
Takto to opravdu je. Lidé, kteří na Slovensku nemají trvalý pobyt, nebudou moci volit, a to ačkoliv stále jsou občany Slovenské republiky. Nejde jen o volby do Národní rady, ale i prezidentské volby nebo referenda. Takže když někdo žije například na Valašsku, v Ostravě nebo u slovenských hranic, nebude moct přicestovat do Bratislavy, i když by to tam měl blíž. Bude muset do Prahy nebo do Krakova, aby mohl uplatnit své ústavní právo. U voleb do parlamentu to tak bylo i teď, u referend a prezidentských voleb, kde jste dosud mohli přijet volit s cestovním pasem, se to s novou legislativou nyní zavádí.
Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok k tomu napsal, že se možnost volit ze zahraničí nezužuje, ale naopak rozšiřuje, a to právě o volbu prezidenta. Tvrdí, že kvůli dvoukolové volbě nešlo zajistit možnost hlasovat poštou, protože je první a druhé kolo příliš brzy po sobě a v takovém časovém presu se nestíhají vytisknout a doručit hlasovací lístky. Teď podle něj naopak mohou lidé na ambasádu.
Tak to je buď lež nebo neznalost zákona a toho, jak věci fungují. Už ani ve volbách v roce 2023 se nečekalo na vytištění volebních lístků. V momentu, kdy se vypsal termín voleb, se otevřel informační systém ministerstva vnitra na přijímání žádostí ze zahraničí. I když ještě nebylo jasné, kdo bude kandidovat, ministerstvo do zahraničí odeslalo obálky pro volbu poštou bez lístků. My jsme si je pak mohli stáhnout z internetu, vytisknout, označit a poslat na Slovensko.
Ministerstvo vnitra nemá zájem informovat lidi. Mnoho z nich teď žije v přesvědčení, že přijedou na Slovenskou a budou volit. Ale pokud nemají trvalý pobyt, bude jim to odepřeno. Mnoho lidí například z Prahy přes Brno jezdí do obce Kúty. U všech voleb tam vždy bývají plné volební místnosti. To už teď bez trvalého pobytu také nepůjde. Nepomůže ani voličský průkaz, který si lidé vyřizují, když hlasují v jiném městě, než normálně bydlí. Pokud by lidé chtěli volit na Slovensku, museli by si jedině přihlásit trvalý pobyt v nějaké obci, kde třeba naposledy bydleli a kam by jim pak chodila pošta. Formálně to jde.
Vaše organizace Srdcom doma vyzvala prezidenta Petera Pellegriniho, aby tento zákon nepodepisoval. Ukazujete mu, že i v rámci jedné země to někteří Slováci budou mít na ambasádu tisíce kilometrů. Máte nějaké reakce ze strany vlády na vaše výzvy anebo obecně na rozhořčení Slováků žijících v zahraničí?
My s vládou nekomunikujeme, to nemá význam. I výzvu prezidentovi jsme udělali spíš jako vtip. My víme, že vyzýváme prázdný oblek, který nemá názor.
Argument vlády je, že u korespondenčního hlasování nelze zaručit, že půjde o tajnou volbu. Na Slovensku přitom tento typ voleb funguje už dvacet let. Co si o tom myslíte?
Ano, je to takové absurdní, protože oni často v těchto formulacích naznačují, že jsou lidé v zahraničí nesvéprávní nebo že nemají svůj názor. Vlastně je musí ochránit před sebou samými nebo před jejich rodinnými příslušníky, před tím, aby se náhodou nebavili se svým kamarádem o tom, koho budou volit. Takto vyznívají jejich názory.
Je to scestné a hovoří to spíše o tom, že podle sebe soudím tebe. Oni si navzájem nedůvěřují a stejně se dívají i na občany. Přitom v zahraničí, pokud lidé volí, jsou naopak velmi nezávislí, nepodléhají tlakům politiků ze Slovenska. Máme mnohem větší nezávislost.
Je tu ovšem i častý argument, že lidé, kteří ve své vlasti dlouhodobě nežijí, už by neměli mluvit do toho, co se děje doma. Objevuje se v diskuzích i teď po zrušení volby poštou. Co si o tom myslíte?
Přiznám se, že i já jsem měl podobný názor, když jsem se před osmnácti lety přestěhoval do Prahy. Říkal jsem si, že do toho lidem nemám co mluvit, ať se sami rozhodnou, jak chtějí žít. Ale skutečnost je taková, že minimálně deset procent občanů Slovenska za posledních třicet let odešlo ze země. Máme za co být vděční – žijeme v Evropské unii a máme tu výsadu být součástí civilizovaného světa.
A proto je ve skutečnosti naší povinností udělat alespoň to minimum, že na základě našich životních zkušeností se Slovenskem, ale i s jinými zeměmi, kde stát funguje mnohem lépe, bychom měli poskytovat zpětnou vazbu či zrcadlo Slovensku a našim spoluobčanům. Pokud už s nimi nejsme v takovém kontaktu, že bychom v hospodě každý den obrušovali jejich xenofobní a stereotypní hrany, tak je toto naopak minimum toho, co můžeme udělat. Měli bychom to udělat právě proto, aby se na Slovensku lépe žilo. Pokud oni necestují, nevidí, jak věci mohou fungovat, neumí si představit, že stát může fungovat pro ně, my bychom jim to měli umět zprostředkovat.
Doufáte, že zákon zruší Ústavní soud. Myslíte si, že zde jsou argumenty pro takové rozhodnutí? Přece jen, Slováci v zahraničí úplně o své právo volit nepřijdou, ambasády budou otevřené.
Myslím si, že to může vycházet například z toho, že Benátská komise, což je nezávislý poradní orgán Rady Evropy, doporučuje neměnit volební zákony méně než rok před volbami. To je první argument. Zadruhé, v demokratickém světě platí, že pokud občané už získali určitá práva, neměla by být tato jejich práva svévolně omezována mocenskými orgány bez nějakého pádného důvodu.
Třetím argumentem je, že kdyby tímto opatřením jen přidali volby na velvyslanectvích, bylo by to v pořádku. Tím, že však zrušili volbu poštou, vytvořili výrazně disproporční rozdíl mezi voliči, protože někteří prostě nebudou mít k těmto volbám přístup. A snižování dostupnosti voleb je rozhodně cestou, kterou by se demokratický právní stát neměl ubírat. Domnívám se tedy, že existuje několik argumentů, na které může Ústavní soud reagovat.
A protože se jedná o záležitost několika měsíců, kdy může Ústavní soud rozhodovat – podle jednoho ústavního právníka to může trvat více než tři měsíce, což by bylo už jen pár měsíců před konáním voleb – můžeme spíše očekávat, že soud dočasně pozastaví platnost tohoto zákona. Volby se tak budou konat podle starého zákona a teprve poté se dozvíme konečné rozhodnutí.