Fico řečnil v ruském propagandistickém pořadu, sepsul spojence Ukrajiny

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Fico v pořadu na státním kanále Rossija 1 obvinil evropské mocnosti, že svojí podporou Ukrajiny jen podněcují pokračování války, která je ve skutečnosti po téměř třech letech od invaze už nezajímá. „Evropská unie Ukrajincům říká: ‚Tady máte zbraně, tady máte peníze, bojujte, jen nás s tím neotravujte, my už s tou válkou prostě nechceme mít nic společného.“

Slovenský premiér také zopakoval ruský argument, že Rusové a Ukrajinci byli během jednání v Istanbulu blízko mírové dohody – ale tehdejší britský ministerský předseda Boris Johnson ji zhatil. „Dnes je přece zcela jasné, že v dubnu 2022 byly na stole skutečné dohody, které mohly válku okamžitě ukončit. Ale někdo přišel a řekl: Ne, ne, ne, ne, to nemůžete podepsat,“ prohlásil Fico.

Opomenul však dodat, že Rusové tehdy Kyjevu předložili zcela nepřijatelné podmínky včetně vnucené neutrality a vykastrování ukrajinské armády. Když se vzápětí jejich plán na bleskové obsazení Kyjeva sesypal, museli si na diktování mírových podmínek nechat zajít chuť. Istanbulský argument vytáhli opět na začátku letošního roku, kdy zesílili tlak v Donbasu a na západních spojencích se naplno projevila únava z války.

Fico v interview zopakoval i mýtus, že protiruské sankce nefungují. „Všichni dobře víme, že v Ruské federaci je podpora pana prezidenta Vladimira Putina velmi vysoká. Ale odmítáme si přiznat svoji vinu. V roce 2022, kdy vypukl konflikt, jsme si mysleli: aha využijeme toho a srazíme Rusko na kolena, ponížíme ho. Ale tato strategie nevyšla. A proto od prvního dne říkám: proboha, tlačme Rusko, Ukrajinu a Spojené státy, aby zasedly k jednacímu stolu.“

Pozvání do Moskvy

Olga Skabejevová je jednou z nejznámějších mediálních tváří ruské diktatury. Prominentní moderátorka si během své kariéry vysloužila přezdívku „Železná panna putinovské televize“, ve svém pořadu 60 minut například označila masakry v Buči za podvody naaranžované západními tajnými službami a vyzývala k demilitarizaci NATO.

Interview s Ficem avizovala jako sólokapra. „Poprvé v ruské televizi! Exkluzivní rozhovor s lídrem země NATO a EU – slovenským premiérem Robertem Ficem, který přežil pokus o atentát kvůli svému postoji k Ukrajině,“ napsala na svůj Telegram. Slovenského premiéra pak přes videomost pozvala na oslavy Dne vítězství do Moskvy.

„Velmi rád. Poděkuji Rudé armádě, vojákům Rudé armády. Při oslavách 80. výročí Karpatsko-dukelské operace jsem řekl, že maršál Koněv si zaslouží pomník na Slovensku. Budu považovat za čest přijet do Moskvy a zúčastnit se oslav 80. výročí konce druhé světové války a především vítězství nad fašismem. Cítím to jako svou osobní povinnost,“ uvedl Fico.

Kreml už dal najevo, že v Bratislavě by skutečně mohla přistát oficiální pozvánka na velkou májovou přehlídku na Rudém náměstí. „Každý, kdo přijede oslavit toto velmi významné výročí, bude v Moskvě vítán,“ uvedl prezidentský mluvčí Dmitrij Peskov s tím, že seznam pozvaných bude včas zveřejněn.

Rusko není na kolenou, jen si zavazuje tkaničky

Fico svůj výstup zahájil příslovím, podle nějž nelze nikoho, kdo je na kolenou, považovat za poraženého – možná si jen zavazuje tkaničky.

„Jestli si někdo myslí, že je Rusko na kolenou, tak to je možná jen proto, že Rusové si jen zavazují tkaničky. V Evropě se zcela přestalo používat slovo mír. Slovo mír neexistuje. Pokud někdo mluví o míru, tak je považován za podněcovače války. A kdo mluví o válce, tak je vnímán jako bojovník za mír. Všechno je naopak,“ posteskl si předseda strany Směr.

Plán vítězství, který dnes na Západě propaguje Volodymyr Zelenskyj, podle něj nelze považovat za cestu k ukončení války. „Pokud někdo řekne: Dejte mi rakety středního a dlouhého doletu a já je použiji na cíle na ruském území, tak to není člověk, který nechce eskalovat napětí,“ odmítl Zelenského snahy, aby Amerika povolila nasazení západních zbraní proti cílům v ruském týlu.

Prioritou Zelenského plánu je přijetí Ukrajiny do NATO, což Fico také odmítá. „Pokud budeme jednat o Ukrajině, budeme jednat i o bezpečnostních zárukách pro tuto zemi. Ukrajina bezpečnostní záruky potřebuje. Nikoliv však NATO. Nevěřím, že členství v NATO bude pro Ukrajinu bezpečnostní zárukou.“

Zpochybnil také zprávy, že sabotáž plynovodu Nord Stream zosnovala hrstka ukrajinských vojenských představitelů a podnikatelů, kteří na nápad odpálit podmořské potrubí přišli při zapíjení úspěchů ukrajinské armády v květnu 2022.

„Co dnes čteme v novinách? Čteme, že si nějací opilí ukrajinští důstojníci řekli, že to vyhodí do vzduchu. Samozřejmě trochu přeháním, ale představte si, jak připluli k místu, kudy vedlo potrubí, skočili do vody, potopili se několik set metrů, vzali bengálské ohně, pyrotechniku a vyhodili to do vzduchu. Nesmysl,“ odmítl Fico zprávu listu The Wall Street Journal, který na základě svých zdrojů zmapoval průběh sabotáže.