Fico chce o rok odložit volby, obává se debaklu, tvrdí opozice

Autor:
  15:43
Slovenský premiér Robert Fico plánuje přesunout komunální volby na rok 2027, tvrdí opoziční strana Demokrati. Jeho cílem je podle ní spojit hlasování s volbami do Národní rady, k čemuž chce údajně využít stanovisko Ústavního soudu.
Robert Fico (27. srpna 2025)

Robert Fico (27. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

Ministři obrany ČR a Slovenska Jana Černochová a Jaroslav Naď vystoupili na...
Slovenský premiér Robert Fico (vlevo) a předseda opozičního hnutí Progresivní...
Slovenský premiér Robert Fico na konferenci CPAC v Budapešti (29. května 2025)
Předseda strany Progresivní Slovensko (PS) Michal Šimečka (30. května 2024)
10 fotografií

„Připomínáme, že takovouto změnu je možné vykonat ‚obyčejným‘ zákonem, proto realizace tohoto záměru může být poměrně jednoduchá,“ napsal předseda Demokratů Jaroslav Naď ve středu na svém profilu na Facebooku. Strana prý informaci obdržela od několika starostů a hejtmanů, kteří ji kontaktovali po středečním zasedání vlády v Senici.

Příští rok se mají na Slovensku kromě komunálních voleb konat i volby krajské. V průzkumech nyní vede opoziční Progresivní Slovensko s mírným náskokem před Ficovým Směrem.

Podle Nadě by byl přesun termínu neopodstatněný. „Pro takovou změnu neexistuje žádný důvod kromě obav Roberta Fica z výsledku komunálních voleb, ve kterých by jeho koalice mohla utrpět debakl,“ napsal.

Podle šéfa Progresivního Slovenska Michala Šimečky se Fico bojí voličů. „To je jediný důvod, proč koalice chce odložit příští rok regionální a komunální volby. Jejich popularita klesá a demokratické volby pro ně představují hrozbu, protože voliči by je příští rok mohli volat k odpovědnosti za jejich neschopnost, vysoké ceny, stagnující ekonomiku a korupční skandály,“ reagoval na síti X ve čtvrtek odpoledne.

Šimečka předsedu vlády vyzval, aby od „šíleného nápadu“ upustil a veřejně se zaručil, že nezasáhne do volebního práva občanů.

Naď se Šimečkou souhlasí v tom, že se slovenský premiér bojí verdiktu lidí v městech a obcích. Naď dále píše, že Demokrati se zaručují, že udělají všechno pro to, aby občané mohli své starosty a primátory zvolit svobodně a v řádném termínu.

Premiér Fico se k věci zatím nevyjádřil.

Během tohoto volebního období navrhla Slovenská národní strana (SNS) novelu zákona, která by prodloužila funkční období starostů a hejtmanů ze čtyř na šest let. V březnu však poslanci této strany návrh stáhli.

