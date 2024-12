Fico hrozí Ukrajině zastavením dodávek elektřiny, pokud nedostane plyn

Fico na sociální síti Facebook uvedl, že Rusko je připravené v dodávkách plynu pokračovat i po 1. lednu 2025, což podle něj potvrdilo i jeho nedávné setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Moskvě.

„Až po 1. lednu přestane proudit plyn na Slovensko přes Ukrajinu a dojde k následkům, o kterých jsem otevřeně hovořil a proti kterým bojuji, neobracejte se, prosím, na Úřad vlády Slovenské republiky, ale obraťte se na úřad prezidenta Ukrajiny a na úřady vlád členských států EU, které ve jméně poškození Ruské federace jdou do této ekonomické sebevraždy,“ uvedl Fico.

„Po 1. lednu vyhodnotím situaci a možnosti recipročních opatření proti Ukrajině. Jestli to bude nevyhnutelné, zastavíme dodávky elektrické energie, kterou Ukrajina potřebuje při výpadcích sítě. Anebo se dohodneme na jiném řešení,“ řekl.

Slovensko napadenému sousedovi poskytlo humanitární pomoc a také na Ukrajinu vyváží naftu a elektřinu. Za leden až listopad letošního roku vyvezlo na Ukrajinu 2,4 milionu megawatthodin elektřiny, což představuje meziroční nárůst o 152 procent, napsal Reuters.

Ukrajina, která se od února 2022 brání rozsáhlé ruské vojenské agresi, oznámila, že neplánuje neprodloužit smlouvu o přepravě ruského plynu do Evropy prostřednictvím své sítě plynovodů.

Premiér tvrdí, že alternativní trasy by prudce zvýšily náklady a také by postihly slovenské zisky z tranzitu, země by podle Fica přišla o půl miliardy eur na poplatcích. Tvrdil také, že zastavení tranzitu plynu přes Ukrajinu zasáhne Evropskou unii a její konkurenceschopnost a zmiňoval odhady, podle kterých by náklady „sedmadvacítky“ v příštích dvou letech mohly dosáhnout 120 miliard eur.

Vinu svaloval na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, s nímž se minulý týden podle diplomatů pohádal přímo na jednání summitu EU.

Slovenský premiér také Zelenskému vyčetl, že „nepochopitelně“ odmítá příměří, a tím celou Ukrajinu zavléká do katastrofy. Vyjednávací pozice Kyjeva se podle Fica zhoršují každým dnem a Ukrajina „za toto západní dobrodružství zaplatí obrovskou cenu v podobě ztráty území a přítomnosti cizích vojsk“. Znovu apeloval na zahájení mírových jednání a ujistil o připravenosti Slovenska hostit taková jednání.

Fico v neděli jednal v Moskvě s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, na jehož rozkaz ruská vojska vpadla do sousední země a rozpoutala tak nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války. Putin ale odpovědnost svaluje na Kyjev a Západ, který podle něj zavlekl Rusko do války.

Fico se tak stal teprve třetím vrcholným činitelem z EU, který od začátku války navštívil ruského prezidenta Vladimira Putina v Moskvě, poznamenala agentura Reuters.

Ruský prezident ve čtvrtek potvrdil, že Slovensko, jehož „neutrální postoj“ pochválil, se nabídlo jako jakási „platforma“ pro možná jednání.