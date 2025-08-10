Ukrajinu použil Západ proti Rusku, řekl Fico a ještě si přisadil. Kyjev zuří

Autor: ,
  18:58aktualizováno  18:58
Slovenský premiér Robert Fico vyvolal slovní přestřelku s ukrajinským ministerstvem zahraničí po svých sobotních vyjádřeních. Uvedl, že Ukrajina je částečně zodpovědná a bude muset zaplatit za to, že byla v souvislosti s ruskou vojenskou agresí použita Západem k pokusu oslabit Rusko. Ukrajinské ministerstvo v neděli psalo o otevřeně urážlivé rétorice vůči Ukrajině, což Fico odmítl.
Slovenský premiér Robert Fico (2. dubna 2025)

Slovenský premiér Robert Fico (2. dubna 2025) | foto: Profimedia.cz

Slovenský premiér Robert Fico na konferenci CPAC v Budapešti (29. května 2025)
Slovenský premiér Robert Fico na konferenci CPAC v Budapešti (29. května 2025)
Slovenský premiér Robert Fico zamířil do Handlové, kde se před rokem stal...
Rusko si na Rudém náměstí v Moskvě připomíná vojenskou přehlídkou konec Velké...
„Všichni už vědí: Ukrajina byla použita Západem na pokus oslabit Rusko, což se nepodařilo, a za co bude muset Ukrajina podle všeho draze zaplatit,“ uvedl nejprve Fico v sobotním prohlášení k nadcházející schůzce prezidentů USA a Ruska o možnosti ukončit válku na Ukrajině.

Dal také najevo, že bez ohledu na výsledek tohoto jednání bude Ukrajina trpět a ukrajinští političtí lídři jsou za to do jisté míry zodpovědní, neboť „se nechali zlákat Západem a plně podporovali neúspěšnou západní strategii poškodit Rusko prostřednictvím všemožné podpory Ukrajiny ve vojenském konfliktu“. Fico také tvrdil, že válka na Ukrajině mohla skončit už dva měsíce po jejím začátku v únoru 2022, ale podle něj vícero západních politiků tomu bránilo.

Ukrajinské ministerstvo zahraničí v neděli v reakci kromě jiného napsalo, že Fico si neuvědomuje skutečné důvody ruské invaze na Ukrajině a že slovenský premiér se uchyluje k otevřeně útočné rétorice vůči Ukrajině a ukrajinskému lidu.

Fico pak v dalším prohlášení tuto ukrajinskou kritiku odmítl. „Jako předseda vlády svrchované země si právo na svobodu projevu a jiný názor zachovám, byť to způsobuje nervozitu mezi mými kolegy v EU a na sousední Ukrajině,“ uvedl Fico. Dodal, že „chápe napětí a nervozitu, která musí v těchto dnech převládat v politickém vedení Ukrajiny.“

Kritika ukrajinského lídra

Fico kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za to, že Ukrajina ukončila tranzit plynu přes své území na Slovensko, když s ruskou stranou neprodloužila kontrakt o přepravě plynu. Jeho platnost skončila na konci loňska.

Fico už v minulosti opakovaně kritizoval přístup EU k válce na Ukrajině a jeho nynější vláda po svém předloňském nástupu do úřadu zastavila vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob. Tvrdil rovněž, že Ukrajina v souvislosti s ruskou invazí přijde o území a o možnost členství v NATO.

Agentura Bloomberg v pátek napsala, že Washington a Moskva připravují dohodu o příměří na Ukrajině, která stvrdí ruské teritoriální zisky na východě Ukrajiny, zejména v Donbasu. Moskva si chce také ponechat poloostrov Krym, který zabrala už v roce 2014.

Americký prezident Donald Trump v pátek v Bílém domě mluvil o výměně území, která „bude ku prospěchu obou stran“. Lídři Británie, Finska, Francie, Itálie, Německa a Polska a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve společném prohlášení uvedli, že cestu k míru na Ukrajině nelze určit bez Ukrajiny. Podle informací stanice NBC News Bílý dům stále zvažuje, že na jednání Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem 15. srpna na Aljašce pozve také ukrajinského prezidenta.

Ukrajinu použil Západ proti Rusku, řekl Fico a ještě si přisadil. Kyjev zuří

