Kvůli nim přestala existovat V4, kritizoval Fico Fialovu vládu. Vzpomínal na Duku

„V4 přestala existovat i s obrovským přičiněním právě vlády, která odchází. Věřím, že nová vládní politika, která v České republice přichází, myšlenku V4 obnoví. Pro přežití takových zemí jako je Slovensko, Česká republika, Maďarsko, ale i Polsko, byť je velké, je V4 nevyhnutelným životním předpokladem,“ uvedl Fico v rozhlasovém diskusním pořadu veřejnoprávní stanice STVR.
Vítěz českých sněmovních voleb, hnutí ANO expremiéra Andreje Babiše, už uzavřel koaliční smlouvu s hnutím SPD a s Motoristy. Nová vládní koalice by měla vystřídat kabinet dosluhujícího ministerského předsedy Petra Fialy. Babiš tento týden zdůraznil potřebu obnovy spolupráce V4.
Země V4 dříve rozdělil názor na vojenskou pomoc Ukrajině, která se od února 2022 brání ruské vojenské invazi. Bratislava i Budapešť dodávky zbraní Kyjevu kritizují. Fialova vláda zase loni v březnu přerušila mezivládní konzultace se Slovenskem, což zdůvodnila právě rozdílnými pohledy obou zemí na klíčová témata zahraniční politiky. Babiš už dal najevo, že v případě složení nového kabinetu mezivládní konzultace se Slovenskem obnoví.
Fico řekl, že úmrtí Duky je velkou ztrátou pro veřejný i církevní život. „Mohu jen vyslovit vděk, že takováto osobnost nás navštívila při oslavách svatého Cyrila a Metoděje na Děvíně a že měl odvahu některé věci pojmenovat. Když se my ozýváme, že se nám nelíbí poučování ze strany některých českých politiků, naštěstí už těch, kteří nyní odcházejí z vládní politiky, tak se každý tvářil, že to není pravda,“ řekl Fico.
Duka se letos v červenci zúčastnil na hradě Děvín v Bratislavě oslav uvedeného státního svátku. Ve stejný den při kázání na cyrilo-metodějské pouti ve slovenské Nitře podle slovenských médií zase prosil Slováky o odpuštění za Čechy, kteří je poučují o demokracii a svobodě.