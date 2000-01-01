Jeho příznivci ho oceňují za prosazování ekonomické a sociální spravedlnosti a nezávislosti země na americké hegemonii. Jeho kritici ho považují za levicového diktátora, jehož vláda omezovala svobody, trestala opozici, dovedla zemi k hospodářskému kolapsu a kvůli níž opustilo svou zemi 15 procent populace. Vůdce kubánské revoluce Fidel Castro se narodil před 100 lety, 13. srpna 1926, a zemřel v listopadu 2016 ve věku 90 let. Připomeňte si jej na snímcích.
Autor: Archivo ABC - Robert Taber / Album / Profimedia
Fidel Castro (vlevo), kubánský premiér, a Nikita Chruščov, sovětský premiér, se navzájem objímají na Valném shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku v září 1960.
Autor: TopFoto / Topfoto / Profimedia
Sovětský premiér Nikita Chruščov s kubánským premiérem Fidelem Castremi v Moskvě, 19. ledna 1964.
Autor: TopFoto / Topfoto / Profimedia
Kubánský prezident Fidel Castro si podává ruku s ghanským prezidentem Jerrym Johnem Rawlingsem před jejich setkáním v Paláci revoluce v Havaně na Kubě, úterý 29. září 1998.
Autor: CTK / AP / JOSE GOITIA
Kubánský prezident Fidel Castro si vybírá skleničku portského při ochutnávce jednoho z nejslavnějších světových vín, konané v sobotu pro účastníky 8. iberoamerického summitu v portugalském Portu v roce 1998.
Autor: CTK / AP / Delay Jerome
Fidel Castro, kubánský revoluční vůdce, cca 1956–1965. Castro se stal vládcem Kuby v roce 1959 poté, co vedl ozbrojenou revoluci, jež svrhla diktaturu Fulgencia Batisty. Přetvořil Kubu v komunistický stát jedné strany a jejím vůdcem zůstal až do února 2008, kdy ze zdravotních důvodů odstoupil. Ve funkci prezidenta ho nahradil jeho mladší bratr.
Autor: Keystone Archives / Heritage Images / Profimedia
Kubánský prezident Fidel Castro (vpravo) s papežem Janem Pavlem II. v roce 1998.
Autor: CTK / AP / Jose Goitia
Fidel Castro (vpravo) s papežem Františkem v roce 2015.
Autor: Cubavision / AFP / Profimedia
Fidel Castro v roce 1959.
Autor: AFP / PRENSA LATINA / AFP / Profimedia
Snímek pořízený v listopadu 1974 v Havaně zachycuje prezidenta Fidela Castra (vpravo) a palestinského lídra Jásira Arafata během jeho návštěvy ostrova.
Autor: STR / AIN / AFP / Profimedia
Fidel Castro.
Autor: Pictures From History / Universal images group / Profimedia
Kubánský premiér Fidel Castro je na pálce během baseballového zápasu pořádaného v učitelské škole v oblasti Sierra Maestra na Kubě, červen 1962.
Autor: CTK / AP
Kubánský prezident Fidel Castro zdraví obyvatele Santiaga a pozvané hosty při svém vystoupení na balkóně.
Autor: CTK / AP / Charles Tasnadi
Premiér Fidel Castro se zastavuje během své návštěvy pohoří Sierra Maestra v provincii Oriente na Kubě, červen 1962.
Autor: CTK / AP / Alberto Korda
Muhammad Ali na třídenní návštěvě Kuby, aby doručil humanitární pomoc v hodnotě 1,2 milionu dolarů místním nemocnicím. Vpravo Fidel Castro.
Autor: Emiliano Thibaut / Polaris / Profimedia
Fidel Castro.
Autor: Alejandro Ernesto / EPA / Profimedia
Venezuelský prezident Hugo Chávez (vpravo) hovoří, zatímco kubánský prezident Fidel Castro přihlíží, na Mezinárodním letišti Simóna Bolívara v Caracasu ve Venezuele, 11. srpna 2001.
Autor: Chico Sanchez / Alamy / Profimedia
Kubánský lídr Fidel Castro (vpravo) připíjí se španělským králem Juanem Carlosem (vlevo) 17. října 1998 během obřadu přijetí do Bratrstva portského vína pro 19 hlav států účastnících se 8. iberoamerického summitu v Paláci Burzy v Portu.
Autor: AFP / Profimedia
Dominikánští příznivci kubánského lídra Fidela Castra projíždějí kolem a drží portréty Castra a hrdiny kubánské revoluce Ernesta „Che“ Guevary 21. srpna před místním hotelem, kde se zástupci několika karibských zemí účastní Mimořádného summitu hlavy států a vlád fóra CARIFORUM v Santo Domingu.
Autor: ROBERTO SCHMIDT / AFP / AFP / Profimedia
Fidel Castro.
Autor: Roger-Viollet via AFP / Roger-Viollet / Roger-Viollet via AFP / Profimedia
Fidel Castro s Ernesto Che Guevarou, 1960.
Autor: INTERFOTO / Personalities, INTERFOTO / Alamy / Profimedia
První tajemník ÚV KS Kuby a předseda revoluční vlády Kubánské republiky Fidel Castro na oficiální návštěvě ČSSR. Generální tajemník ÚV KSČ Gustáv Husák (vpravo) předal F.Castrovi nejvyšší státní vyznamenání Řád Bílého lva I.třídy. (22.06.72)
Autor: Profimedia.cz
Revolucionář a jeho revoluční myšlenka. Co tak zdanit finanční transakce? Nepovedlo se. Na snímku Fidel Castro roku 2001.
Autor: Profimedia.cz
Kubánský prezident Miguel Díaz-Canel a ruský prezident Vladimir Putin odhalili v Moskvě sochu Fidela Castra. (22. listopadu 2022)
Autor: Reuters
Fidel Castro na kubánské známce.
Autor: Pixabay.com
Fidel Castro kontroluje hodinky během koncertu Manic Street Preachers v Havaně. (17. února 2001)
Autor: Profimedia.cz
Fidel Castro na kraji silnice při vítězné cestě do Havany v lednu 1959.
Autor: AP
Revolucionář a dlouholetý prezident Kuby Fidel Castro (vlevo) spolu s Che Guevarou (uprostřed). Fotografie z roku 1960.
Autor: AP
Fidel Castro řeční na návštěvě Washingtonu v dubnu 1959.
Autor: AP
Fidel Castro hovoří v únoru 1959 k davu v průběhu triumfálního pochodu na počest pádu Batistova režimu.
Autor: AP
Fidel Castro se svým bratrem Raúlem (vlevo) v roce 1957 v době partyzánského boje proti režimu diktátora Batisty. V prosinci 1956 vypluli revolucionáři na Kubu, během přistání bylo mnoho z nich zajato. Zbytek, včetně Fidela Castra, uprchl do pohoří Sierra Maestra. Zde se postupně vytvořila bojechopná partyzánská skupina.
Autor: AP
Fidel Castro na návštěvě Československa v roce 1972. Na snímku je v československé myslivecké uniformě před výpravou na hon ve Vysokých Tatrách.
Autor: Reprofoto
Na fotografii z roku 1960 hraje Fidel Castro golf. V reakci na znárodnění majetku amerických firem na Kubě přeruší v roce 1961 USA s Kubou diplomatické styky. V roce 1962 následovala tzv. Karibská krize. Sovětský svaz se na Kubě chystal rozmístit jaderné zbraně, hrozba války byla nakonec úspěšné odvrácena.
Autor: AP
János Kádár, Nicolae Ceaušescu, Erich Honecker, Michail Gorbačov, Truong Chinh, Wojciech Jaruzelski, Fidel Castro, Todor Živkov, Gustáv Husák, J. Batmunh v roce 1986.
Autor: Profimedia.cz
Fidel Castro a Camilo Cienfuegos při vítězném vstupu do Havany 8. ledna 1959
Autor: Luis Korda, Creative Commons
Urna s popelem Fidela Castra cestovala z Havany napříč zemí a skončila pouť v Santiagu de Cuba. Se svým revolučním vůdcem se během posledních tří dnů přišly rozloučit desítky tisíc Kubánců (3. prosince 2016)
Autor: Reuters
Urna s popelem Fidela Castra cestovala z Havany napříč zemí a skončila pouť v Santiagu de Cuba. Se svým revolučním vůdcem se během posledních tří dnů přišly rozloučit desítky tisíc Kubánců. (3. prosince 2016)
Autor: Reuters
Urna s popelem Fidela Castra cestovala z Havany napříč zemí a skončila pouť v Santiagu de Cuba. Se svým revolučním vůdcem se během posledních tří dnů přišly rozloučit desítky tisíc Kubánců (3. prosince 2016)
Autor: Reuters
Urna s popelem Fidela Castra cestovala z Havany napříč zemí a skončila pouť v Santiagu de Cuba. Se svým revolučním vůdcem se během posledních tří dnů přišly rozloučit desítky tisíc Kubánců (3. prosince 2016)
Autor: Reuters
Urna s popelem Fidela Castra cestovala z Havany napříč zemí a skončila pouť v Santiagu de Cuba. Se svým revolučním vůdcem se během posledních tří dnů přišly rozloučit desítky tisíc Kubánců (3. prosince 2016)
Autor: Reuters
Urna s popelem Fidela Castra cestovala z Havany napříč zemí a skončila pouť v Santiagu de Cuba. Se svým revolučním vůdcem se během posledních tří dnů přišly rozloučit desítky tisíc Kubánců (3. prosince 2016)
Autor: Reuters
Urna s popelem Fidela Castra cestovala z Havany napříč zemí a skončila pouť v Santiagu de Cuba. Se svým revolučním vůdcem se během posledních tří dnů přišly rozloučit desítky tisíc Kubánců (3. prosince 2016)
Autor: Reuters
Urna s popelem Fidela Castra cestovala z Havany napříč zemí a skončila pouť v Santiagu de Cuba. Se svým revolučním vůdcem se během posledních tří dnů přišly rozloučit desítky tisíc Kubánců (3. prosince 2016)
Autor: Reuters
Urna s popelem Fidela Castra cestovala z Havany napříč zemí a skončila pouť v Santiagu de Cuba. Se svým revolučním vůdcem se během posledních tří dnů přišly rozloučit desítky tisíc Kubánců (3. prosince 2016)
Autor: Reuters
Urna s popelem Fidela Castra cestovala z Havany napříč zemí a skončila pouť v Santiagu de Cuba. Se svým revolučním vůdcem se během posledních tří dnů přišly rozloučit desítky tisíc Kubánců (3. prosince 2016)
Autor: Reuters
Urna s popelem Fidela Castra cestovala z Havany napříč zemí a skončila pouť v Santiagu de Cuba. Se svým revolučním vůdcem se během posledních tří dnů přišly rozloučit desítky tisíc Kubánců (3. prosince 2016)
Autor: Reuters
Urna s popelem Fidela Castra cestovala z Havany napříč zemí a skončila pouť v Santiagu de Cuba. Se svým revolučním vůdcem se během posledních tří dnů přišly rozloučit desítky tisíc Kubánců (3. prosince 2016)
Autor: Reuters
Urna s popelem Fidela Castra cestovala z Havany napříč zemí a skončila pouť v Santiagu de Cuba. Se svým revolučním vůdcem se během posledních tří dnů přišly rozloučit desítky tisíc Kubánců (3. prosince 2016)
Autor: Reuters
Urna s popelem Fidela Castra cestovala z Havany napříč zemí a skončila pouť v Santiagu de Cuba. Se svým revolučním vůdcem se během posledních tří dnů přišly rozloučit desítky tisíc Kubánců (3. prosince 2016)
Autor: Reuters
Urna s popelem Fidela Castra cestovala z Havany napříč zemí a skončila pouť v Santiagu de Cuba. Se svým revolučním vůdcem se během posledních tří dnů přišly rozloučit desítky tisíc Kubánců (3. prosince 2016)
Autor: Reuters
Urna s popelem Fidela Castra cestovala z Havany napříč zemí a skončila pouť v Santiagu de Cuba. Se svým revolučním vůdcem se během posledních tří dnů přišly rozloučit desítky tisíc Kubánců (3. prosince 2016)
Autor: Reuters
Urna s popelem Fidela Castra cestovala z Havany napříč zemí a skončila pouť v Santiagu de Cuba. Se svým revolučním vůdcem se během posledních tří dnů přišly rozloučit desítky tisíc Kubánců. (3. prosince 2016)
Autor: Reuters
Urna s popelem Fidela Castra cestovala z Havany napříč zemí a skončila pouť v Santiagu de Cuba. Se svým revolučním vůdcem se během posledních tří dnů přišly rozloučit desítky tisíc Kubánců (3. prosince 2016)
Autor: Reuters
Urna s popelem Fidela Castra cestovala z Havany napříč zemí a skončila pouť v Santiagu de Cuba. Se svým revolučním vůdcem se během posledních tří dnů přišly rozloučit desítky tisíc Kubánců (3. prosince 2016)
Autor: Reuters
Urna s popelem Fidela Castra cestovala z Havany napříč zemí a skončila pouť v Santiagu de Cuba. Se svým revolučním vůdcem se během posledních tří dnů přišly rozloučit desítky tisíc Kubánců (3. prosince 2016)
Autor: Reuters
Urna s popelem Fidela Castra cestovala z Havany napříč zemí a skončila pouť v Santiagu de Cuba. Se svým revolučním vůdcem se během posledních tří dnů přišly rozloučit desítky tisíc Kubánců. (3. prosince 2016)
Autor: Reuters