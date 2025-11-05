Turkových slov se chytli Rusové. Sníží pomoc Kyjevu, těší se z možného ministra

TASS ve středu zdůraznila Turkovo prohlášení, které poskytl evropskému vydání deníku Politico v prvním mezinárodním rozhovoru. Čerstvě zvolený poslanec za Motoristy a bývalý europoslanec z frakce Patrioti v něm uvedl, že vznikající vláda pod vedením Andreje Babiše sice zachová závazky vůči NATO a mezinárodnímu právu, ale přesune prioritu z vojenské pomoci financované ze státního rozpočtu na humanitární podporu.
Nový kabinet se podle Turka bude soustředit zejména na „diplomatické úsilí směřující k ukončení války na Ukrajině a zmírnění rizik konfliktu v Evropě“. Upřesnil, že místo vojenské podpory se vláda zaměří na bezpečnostní potřeby Česka. Válku na Ukrajině rozpoutalo v únoru 2022 Rusko.
Turek v rozhovoru dodal, že prioritou bude „vyhnout se eskalaci, která by mohla ohrozit energetickou bezpečnost nebo ekonomickou stabilitu Česka“. Tento postoj je dle deníku Politico podobný tomu, který razí například Maďarsko. To už dříve uvedlo, že v Praze vidí spojence pro zpomalení podpory Ukrajině.
Vřelé vztahy s Ruskem však poslanec Turek nemá. Před rokem například odsoudil cestu slovenského premiéra Roberta Fica do Moskvy, který přijal pozvání ruského prezidenta Vladimira Putina na oslavy konce druhé světové války. „Já bych do Moskvy v žádném případě nejel,“ uvedl tehdy Turek.
Ve vznikající vládě ANO, SPD a Motoristů by Turek zřejmě mohl zastávat post ministra zahraničí. Motoristé na jeho nominaci trvají navzdory kauze spojené s jeho údajnými rasistickými a homofobními výroky na sociálních sítích, která vzbudila velkou kritiku a jeho šance na řízení české diplomacie snížila.
Kvůli Turkově kauze se jako o možném dalším adeptovi Motoristů na šéfa diplomacie mluví o Karlu Beranovi. Ten jako nestraník vedl kandidátku Motoristů na Vysočině. Jeho názory na zahraniční politiku jsou sice dostupné pouze z několika předvolebních vystoupení, nicméně v České televizi prohlásil, že Motoristé chtějí Ukrajinu určitě podporovat. Dokonce nevyloučil, že by mohl pokračovat v muniční iniciativě dosluhují vlády Petra Fialy, pokud by po ní byla poptávka.
Otevřený je i k utužení spolupráce v rámci Visegrádské skupiny, stejně jako ANO. „Sousedství si nevybíráme, musíme přestat bourat mosty s našimi nejbližšími sousedy a snažit se o racionální jednání vzhledem k Maďarsku a ke Slovensku. Motoristé jsou pro to, aby se znovu posílila hodnota Visegrádu, kterou měla při prosazování našich zájmů,“ prohlásil Beran v debatě České televize.