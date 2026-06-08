Evropská střediska EMSC a Gfz v Německu zaznamenala otřes o síle 7,8 v 1:37 SELČ. Původně střediska informovala o síle 8,1. Epicentrum se podle mapy zveřejněné EMSC nacházelo v moři, nedaleko od pobřeží ostrova Mindanao. O zhruba deset minut později oblast zasáhl další otřes o síle 6,3.
„Několik budov se zřítilo,“ uvedl Robert Dagon z policie ve městě General Santos. Nedokázal ale uvést konkrétní počet poškozených nemovitostí. V oblasti jsou také výpadky elektrického proudu.
Otřesy byly cítit až ve zhruba 420 kilometrů jižně položeném městě Manado na indonéském ostrově Sulawesi. Jedná se o nejsilnější zemětřesení, jaké Filipíny v letošním roce zasáhlo.
Asi 13 kilometrů jihozápadně od epicentra zemětřesení leží město General Santos, kde žije více než 700 tisíc obyvatel. Podle agentury AP se tam částečně zřítilo několik budov, studenti uvázli ve zřícené škole a škody utrpěl i klíčový přístupový most.
Tamní mezinárodní letiště dočasně zastavilo provoz; zrušeno bylo 17 vnitrostátních letů. Filipínská armáda do postižených oblastí vyslala své jednotky pro pomoc při katastrofách.
„Rád bych vyjádřil své hluboké znepokojení v souvislosti s mohutným zemětřesením, které zasáhlo jižní pobřeží Filipín. Naše myšlenky a modlitby směřují k filipínskému lidu. Malajsie je připravena poskytnout veškerou potřebnou pomoc,“ uvedl malajsijský premiér Anwar Ibrahim.
Varování před tsunami
Americké Tichomořské středisko pro varování před tsunami (PTWC) uvedlo, že Filipíny by mohla zasáhnout vlna tsunami o výšce jednoho až tří metrů. Filipínské úřady varovaly, že by vln mohlo být více.
„Lidem doporučujeme se evakuovat do vyšších pater či do vnitrozemí,“ uvedl šéf filipínského seismologického ústavu Teresito Bacolcol. Indonéské úřady nařídily evakuaci některých oblastí na severním pobřeží.
Později filipínské úřady uvedly, že na šesti stanicích zaznamenaly vlny tsunami různého rozsahu, největší z nich měla výšku 1,4 metru.
Mindanao patří k největší filipínským ostrovům. Filipíny leží v takzvaném ohnivém kruhu. Setkávají se zde tektonické desky, a zemětřesení jsou proto častá.
Mindanao
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