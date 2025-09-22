Na Čínu a Filipíny se žene supertajfun Ragasa. Tisíce lidí se evakuují

Filipíny a Čína se připravují na blížící se supertajfun Ragasa. Tisíce lidí se v pondělí na asijském souostroví evakuovaly, v hlavním městě Manily a na většině území se uzavřely školy i vládní úřady. Na tajfun se chystá také Čína, jejíž jižní části by měl zasáhnout ve středu. Hongkongské mezinárodní letiště od úterního večera zruší na 36 hodin všechny lety.
Silné vlny bičují Basco v provincii Batanes na severu Filipín, kde se projevují účinky tajfunu Ragasa. (22. září 2025) | foto: AP

Obyvatelé Hong Kongu se zásobí před úderem supertajfunu Ragasa. (22. září 2025)
Obyvatelé Hong Kongu se zásobí před úderem supertajfunu Ragasa. (22. září 2025)
Obyvatelé Hong Kongu se zásobí před úderem supertajfunu Ragasa. (22. září 2025)
Tajfun by mohl způsobit povodně, sesuvy půdy a značné škody na infrastruktuře.

Ragasa, který v nárazech dosahuje rychlosti větru 230 kilometrů v hodině, má podle předpovědí v pondělí zasáhnout řídce obydlené ostrovy na severu Filipín, než se přežene západním směrem k jižní Číně. Meteorologové varují, že bouře může zvednout nebezpečné vlny, které by mohly přesáhnout výšku tří metrů.

Filipínské úřady varovaly před rozsáhlými výpadky proudu a letecké společnosti zrušily více než desítku vnitrostátních letů, většinou na hlavní ostrov Luzon. Přístavy zastavily trajektovou dopravu.

Podle dosavadních předpovědí by tajfun neměl přímo zasáhnout Tchaj-wan, ale vnější okraj bouře pravděpodobně přinese silné deště na řídce obydlené východní pobřeží ostrova. Tchaj-wan už vydal varování pro moře i pevninu a zrušil lety do měst na východě ostrova. Následně má Ragasa zasáhnout Hongkong a pobřeží jižní Číny.

