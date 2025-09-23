Haag viní Duterteho ze zločinů proti lidskosti, byl „nepřímý spolupachatel“

Zástupce prokurátora ICC Mame Mandiaye Niang řekl, že Duterte byl „nepřímým spolupachatelem“ vražd, které podle soudu vykonávali jiní, včetně policie. Obvinění, které bylo zveřejněno v redigované podobě v pondělí, podle BBC vydali už v červenci.
První bod obvinění se týká Duterteho údajného zapojení do zabití devatenácti lidí ve městě Davao mezi roky 2013 a 2016, kdy tam byl starostou. Další dva body souvisí s dobou, kdy byl v letech 2016 až 2022 prezidentem a zahájil válku proti drogám.
Za svou brutální protidrogovou kampaň, při níž bylo zabito více než šest tisíc lidí, ačkoli aktivisté se domnívají, že skutečný počet může dosahovat desítek tisíc, se exprezident nikdy neomluvil a tvrdí, že zakročil proti drogovým dealerům, aby zbavil zemi pouliční kriminality.
Duterte je prvním bývalým asijským lídrem, kterého obžalovali u ICC a zároveň prvním podezřelým, který byl po více než třech letech převezen do Haagu v Nizozemsku, kde soud sídlí. Ve vazbě je tam od března. Podle exprezidentova právníka není Duterte schopen stanout před soudem kvůli špatnému zdravotnímu stavu.
V květnu byl exprezident znovuzvolen starostou Davaa, a to přestože je ve vazbě. Jeho syn Sebastian, který funkci starosty vykonává od roku 2022, nadále působí jako úřadující starosta místo svého otce.
Duterteovi stoupenci tvrdí, že stávající prezident Filipín Ferdinand Marcos, který se veřejně rozešel s mocnou Duterteovou rodinou, využívá ICC jako politický nástroj. Mezinárodní trestní soud nemůže zatýkat bez spolupráce zemí, ve kterých se dotyční nacházejí. A ta bývá často odmítnuta. Marcos přitom dříve myšlenku spolupráce s ICC také odmítl.