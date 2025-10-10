Filipíny zasáhlo další silné zemětřesení. Úřady varují před třímetrovými tsunami

  6:55
Jižní část Filipín v pátek zasáhlo zemětřesení. Podle Reuters a AFP mělo sílu 7,4 stupně, úřady vydaly varování před tsunami v regionu. Podle předběžných informací AP měly otřesy sílu 7,6 stupně. Zatím nejsou dostupné zprávy o škodách nebo obětech.

Filipínský institut vulkanologie a seismologie ale uvedl, že očekává škody a následné otřesy, píše AP, podle níž se epicentrum nacházelo v moři několik desítek kilometrů jihovýchodně od města Manay.

Kvůli silnému zemětřesení se žáci ze školy ve filipínském městě Davao de Oro museli evakuovat. (10. října 2025)
Tichomořské centrum pro varování před tsunami uvedlo, že vlny hrozí do 300 kilometrů od epicentra zemětřesení. Některá místa filipínského pobřeží by podle něj mohly zasáhnou až třímetrové vlny, menší pak Indonésii a Palau.

Filipínský institut vulkanologie a seismologie vyzval obyvatele východního pobřeží, aby se okamžitě přesunuli do vyšších poloh nebo dále do vnitrozemí.

Dnešní zemětřesení zasáhlo Filipíny jen jedenáct dní poté, co jiné otřesy o síle 6,9 stupně zabily 74 lidí a zničily nebo poškodily na 72 tisíc domů, podotkl Reuters.

Filipíny se nacházejí v takzvaném ohnivém kruhu, kde se setkávají tektonické desky, a v oblasti jsou proto poměrně častá zemětřesení a vulkanické erupce.

