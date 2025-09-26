Filipíny zasáhl další tajfun, deset lidí zemřelo a 433 tisíc dalších se evakuovalo

Přes filipínské ostrovy se přehnala další tropická bouře, která si vyžádala životy nejméně deseti lidí a evakuaci více než 433 tisíc obyvatel z vesnic ohrožených sesuvy půdy a povodněmi. Po tajfunu Ragasa se k pevnině přiblížil tajfun Bualoi, který je 15. letošní bouří a který směřuje na Vietnam.
Následky ničivého tajfunu Ragasa ve Filipínách (26. září 2025) | foto: Reuters

Tajfun Bualoi zasáhl ve čtvrtek pozdě večer filipínské město San Policarpo v provincii Východní Samar. Vítr, který bouři provázel, dosáhl rychlosti až 110 kilometrů za hodinu, čímž způsobil výpadky elektřiny. Déšť vyvolal povodně a dva menší sesuvy půdy, uvedla filipínská agentura pro zmírňování následků katastrof.

Více než 433 tisíc lidí bylo evakuováno do nouzových úkrytů, které připravila vláda, když se bouře k souostroví blížila. Evakuace se týkala i vesnic na úpatí vulkánu Mayon, který je jedním z nejaktivnějších v zemi. Místní správa obyvatele vyzvala, aby se kvůli riziku sesuvů půdy a lávy přesunuli do bezpečí.

Úřady zaznamenaly tři úmrtí v centrální provincii Masbate a sedm obětí v další centrální provincii Biliran. Nejméně 13 osob se pohřešuje, většinou rybářů, kteří se před bouří vydali na moře a dosud se neobjevili.

„Potřebujeme udělat odklízecí práce, protože většina našich silnic je pro potravinovou a zdravotnickou pomoc nesjízdná. Potřebujeme také pomoc, abychom co nejdříve otevřeli naše přístavy pro přijímání pomoci z různých provincií,“ řekl guvernér Masbate.

Tajfun Ragasa, který byl jedním z nejsilnějších tajfunů za poslední roky, způsobil tento týden povodně. Kvůli nim zahynulo 14 lidí na severu Filipín a nejméně 15 na Tchaj-wanu, než tajfun dorazil na pevninu v Číně a rozptýlil se nad Vietnamem.

Filipíny jsou prvním velkým územím, které čelí cyklónovému pásu v Tichém oceánu. Souostroví každoročně zasáhne v průměru 20 bouří a tajfunů. Vědci varují, že bouře jsou stále silnější, protože se svět otepluje v důsledku klimatických změn.

