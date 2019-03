Filmový svět přišel o ikonu technických vynálezů. Zemřel vynálezce univerzální lepicí pásky

NEW YORK/ PRAHA Není mnoho lidí, kteří mohou říct, že naprosto změnili televizní a filmový průmysl. Nedávno zesnulý Ross Lowell si to ale mohl dovolit. Do dějin se totiž zapsal vytvořením nejvíce využívaného vybavení při budování všech kulis – univerzální lepicí pásky gaffa.

Ať již jde o přidělání kabelů, přidržení či slepení jakýchkoliv kulis, nebo jen je potřeba naznačit herci, kde má stát, není lepší a víceúčelovější pomůcky, než je šedá kobercová lepicí páska. Její vynálezce zemřel začátkem ledna ve věku 92 let.



Magazín Hollywood Reporter připomíná, že držitel Oscara za technické úspěchy Ross Lowell pomohl také vytvořit ideální osvětlení pro velké lokace zvané Tota-light. Zároveň se mi připisuje i podíl na fotodokumentech.

Vynálezce a filmař zemřel 10. ledna v rodinném kruhu ve svém newyorkském domě. Jeho odchod oznámil médiím v týdnu syn Josh.