Filozof Michel Foucault znásilňoval v Tunisku devítileté chlapečky, tvrdí jeho kolega

NEW YORK/TUNIS Známý filozof, sociolog a psycholog Michel Foucault znásilňoval koncem šedesátých let při pobytu v Tunisku devítileté chlapečky, tvrdí jeho kolega z oboru Guy Sorman. Ten ho měl právě v té době navštívit s několika přáteli v malé vesnici poblíž hlavního města Tunisu, kde Foucalt nějakou dobu žil.

Michel Foucault byl v sedmdesátých letech považován za jakousi hvězdu filozofie. Jako představitel filozofického strukturalismu se věnoval mimo jiné problematice moci a diskurzu, ale také fenomenologii a etice. V posledních dnech se ale také stal poslední z řady osob, které byly obviněny ze sexuálního obtěžování.

Podle jiného filozofa a teoretika ekonomie Guye Sormana měl totiž Foucault, který zemřel v 57 letech v roce 1984, znásilňovat chlapečky ve věku devět až jedenáct let. Sedmasedmdesátiletý Sorman dle svých slov navštívil o Velikonocích roku 1969 spolu s několika přáteli Foucaulta ve vesnici Sidi Bou Said nedaleko hlavní města Tunisu.

„Malé děti běhaly za Foucaultem a volali: A co já? Vyber si mě, vyber si mě,“ popsal Sorman v rozhovoru pro The Sunday Times. „Bylo jim osm, devět či deset let. Foucault jim házel peníze a říkal: V deset večer se sejdeme na obvyklém místě,“ popsal Sorman s tím, že měl mít Foucault pohlavní styk s dětmi i na hřbitově přímo na náhrobních kamenech.



Francouzský rodák Sorman, který v roce 2015 získal i americké občanství, dodal, že Foucaultovo chování mělo rasový podtext. „Nikdy by si nedovolil něco takového udělat ve Francii. Mělo to koloniální podtext, šlo o bílý imperialismus,“ řekl Sorman s tím, že tehdejší tisk měl o Foucaultové chování dostatek informací, ale nešel s nimi na veřejnost, protože byl tehdy Foucault považován za jakéhosi „polobožského krále filozofů.“



Sorman dodal, že lituje, že nikdy nenáhlasil Foucaultovo chování, které podle něj bylo „extrémně morálně ošklivé.“ Sormanovo tvrzení už stihlo vyvolat řadu reakcí, někteří lidé podporují například vymazání Foucaltova díla. Například argentinský filozof Emmanuel Taub uvedl, že není zastáncem „filozofického fanatismu“, kdy se intelektuál po smrti stane jakousi posvátnou, nedotknutelnou postavu.

Jiní se zase v médiích i na sociálních sítích podívují nad tím, proč Sorman okamžitě svá podezření nenáhlásil už v době, kdy pobýval v Tunisku. „Pokud je to pravda, stal se Sorman spolupachatelem pedofila,“ řekla filozofka Esther Díazová, která dodala, že je nanejvýš podezřelé, že by Sorman přišel s tímto tvrzením právě v době, kdy propaguje svou novou knihu.

Obvinění proti Foucaultovi nicméně podle serveru The Sunday Times nejsou žádnou novinkou. Filozof, který mimo jiné vyučoval i na prestižní vysoké škole Collège de France a zemřel v roce 1984 na nemoc spojenou s tehdy prakticky neznámým virem HIV, podepsal v roce 1977 petici, která požadovala umožnění sexuálního styku s dětmi staršími třinácti let.

Guy Sorman je autorem více než dvaceti knih, které mají v prvé řadě propagovat moderní kapitalismus a vlastní tvořivost. Zřejmě nejznámějším dílem je pak kniha Ekonomie nelže z roku 2008. Přispívá také jako sloupkař do prestižních deníku ve Francii (Le Figaro) i USA (Wall Street Journal).