Miliardář Epstein byl v cele nalezen v bezvědomí a s poraněným krkem. Čelí obvinění ze zneužívání nezletilých dívek

New York Americký finančník s miliardovým majetkem Jeffrey Epstein, který ve vazbě čeká na proces kvůli zneužívání nezletilých dívek, byl v cele nalezen v bezvědomí a se zraněními na krku. S odvoláním na své zdroje o tom ve čtvrtek informovala americká média. Zatím není jasné, co se přesně stalo ve věznici na Manhattanu, kde s Epsteinem nuceně pobývá například někdejší šéf předvolební kampaně prezidenta Donalda Trumpa Paul Manafort.

Vyšetřovatelé se podle deníku New York Post domnívají, že Epstein si mohl zranění způsobit záměrně, aby se dostal z vazby, kterou mu soud nedovolil na kauci opustit. Rovněž je ale možné, že se pokusil o sebevraždu, nebo mu ublížil jiný vězeň, dodal New York Post. O motivu sebevraždy řekl jistý činitel také televizi NBC, další zdroj ale upozornil, že zranění nevypadala vážně, proto to mohl být trik, aby se dostal do nemocnice.



Podle NBC již vyšetřovatelé vyslechli uvězněného bývalého policistu Nicholase Tartaglioneho, který se zodpovídá ze čtyřnásobné vraždy s drogovým pozadím a který je zařazen ve stejném oddělení s Epsteinem. Právní zástupce Tartaglioneho ale tvrdí, že jeho klient nic neviděl a Epsteina se ani nedotkl, naopak s ním dobře vycházel.

Zdravotní stav Epsteina není znám. Podle New York Post ho ostraha nalezla na zemi v polobezvědomí. Další média uvádějí, že nebyl při vědomí a že byl v tváři zmodralý.

Epstein, který se vedle Trumpa přátelil mimo jiné s někdejším demokratickým prezidentem Billem Clintonem či britským princem Andrewem, byl zadržen počátkem měsíce po příletu z Francie. Magnát, který všechna obvinění odmítá, byl už v roce 2008 v rámci dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců. Odpykal si z nich 13 měsíců s tím, že mohl ve dne pracovat ve své kanceláři a ve věznici jen přespávat. Floridským prokurátorem byl Alexander Acosta, který v Trumpově vládě zastával funkci ministra práce, ale v reakci na Epsteinův případ tento měsíc rezignoval.

Zajímavostí je, že v manhattanské věznici Metropolitan Correctional Center spolu s Epsteinem krátce pobýval i mexický narkobaron Joaquín Guzmán, přezdívaný Prcek, kterého před týdnem soud poslal na doživotí za mříže. Krátce po verdiktu byl Guzmán proslulý dvěma úspěšnými útěky z vězení v tichosti převezen do Colorada do nechvalně proslulé káznice s nejpřísnější ostrahou. Těmto typům věznic, které jsou vyhrazeny pro nejhorší zločince, se v USA říká supermax a podle kritiků se mimořádně ostrý režim a dlouhodobý pobyt v osamění v cele, kde tráví 23 hodin denně, podepisují na psychickém stavu vězňů.