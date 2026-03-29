Ukrajinci znovu udeřili na ruský přístav v Baltu, na jihu Finska se zřítily dva drony

  14:26
U města Kuovola na jihu Finska se v neděli zřítily dva drony. Informoval o tom ministr obrany Antti Häkkänen. Úřady incident vyšetřují, zprávy o tom, že by někdo utrpěl zranění, nemají. V ruské Leningradské oblasti úřady v neděli informovaly o dalším ukrajinském dronovém útoku na přístav Usť-Luga. Ruský útok v ukrajinské Mykolajivské oblasti zranil deset lidí.
Finská policie blokuje cestu nedaleko obce Kuovola, kde se zřítily dva drony....

Finská policie blokuje cestu nedaleko obce Kuovola, kde se zřítily dva drony. (29. března 2026) | foto: AP

Ukrajinská armáda zaútočila na přístav Usť-Luga v ruské Leningradské oblasti....
Ukrajinská armáda zaútočila na přístav Usť-Luga v ruské Leningradské oblasti....
Ukrajinská armáda zaútočila na přístav Usť-Luga v ruské Leningradské oblasti....
Ukrajinská armáda zaútočila na přístav Usť-Luga v ruské Leningradské oblasti....
„Drony se dostaly na finské území. Bereme to velmi vážně,“ řekl Häkkänen. Jeden dron se zřítil severně od Kuovoly, druhý východně od ní.

Podle ministerstva obrany se v neděli ve finském vzdušném prostoru nad mořem a nad jihovýchodní částí země objevilo několik malých, pomalu se pohybujících strojů. Kvůli jejich identifikaci vzlétly stíhací letouny F/A-18 Hornet finských vzdušných sil.

Agentura Reuters píše, že Estonsko, Litva a Lotyšsko tento týden informovaly o tom, že na jejich území spadlo několik ukrajinských dronů. Šlo o bezpilotní letouny, které ukrajinská armáda vyslala do útoku na ruskou infrastrukturu pro vývoz ropy u Baltského moře.

V ruské Leningradské oblasti protivzdušná obrana od půlnoci do nedělního časného rána sestřelila 31 dronů, informoval gubernátor. V jednom z příspěvků na Telegramu napsal, že jsou škody v přístavu Usť-Luga, v dalším příspěvku pak zmínil, že tam hasiči pokračují v likvidaci požáru.

Kuovola (modře) a Usť-Luga (červeně)

Kuovola (modře) a Usť-Luga (červeně)

Usť-Luga a Primorsk, důležité přístavy pro export ropy v Baltské moři, se v posledních dnech opakovaně staly cílem ukrajinských dronových útoků. V obou po nich vznikly požáry.

Při ruském dronovém útoku na jihoukrajinskou Mykolajivskou oblast naopak utrpělo zranění deset lidí, oznámil v neděli velitel regionální vojenské správy Vitalij Kim. Mezi zraněnými jsou dvě ženy ve věku 18 a 40 let, pět dívek a tři chlapci od deseti do 16 let. Záchranáři všechny převezli do nemocnice. Jedna žena a dvě dívky jsou v těžkém stavu.

Ruské drony také znovu útočily v Oděské oblasti, kde byl poničen blíže neurčený objekt energetické infrastruktury. Podle dostupných informací se nikomu nic nestalo. Rusko na tento jihoukrajinský region útočí prakticky denně, v noci na sobotu nad něj vyslalo přes 60 útočných dronů a nálety si vyžádaly životy dvou lidí a přes deset zraněných. Zasažena byla porodnice. V okolí Záporoží ruský útok zranil tři ženy.

