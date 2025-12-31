Zadrželi jsme loď, která úmyslně poškodila podmořské kabely, hlásí Finsko

Autor: ,
  14:59aktualizováno  14:59
Finské úřady zadržely ve Finském zálivu loď, kterou podezírají z úmyslného poškození podmořského kabelu, uvedl finský prezident Alexander Stubb. Podle policie byl poškozen spoj telekomunikační společnosti mezi Helsinkami a estonským Tallinnem. Estonský prezident Alar Karis uvedl, že ho zprávy znepokojily.
Fotogalerie2

Finské úřady zadržely ve Finském zálivu loď, již podezírají z úmyslného poškození podmořského telekomunikačního kabelu. (31. prosince 2025) | foto: Suomenlahden merivartiosto

„Finsko je připraveno na bezpečnostní výzvy všeho druhu a náležitě na ně reaguje,“ napsal Stubb na síti X s tím, že finské úřady situaci monitorují ve spolupráci s vládou.

Estonský prezident Karis uvedl, že ho zprávy o poškození podmořského kabelu zneklidnily. „Doufejme, že to nebyl úmyslný čin,“ dodal prezident. Okolnosti incidentu ukáže podle něj vyšetřování.

Finská policie uvedla, že zahájila vyšetřování poškození kritické podmořské infrastruktury a má podezření, že loď, již zadržela pobřežní stráž, poškodila kabel úmyslně pomocí tažené kotvy. Incident se podle policie odehrál ve výlučné ekonomické zóně Estonska. Není v tuto chvíli zřejmé, pod jakou vlajkou loď plula.

Kabel patří podle agentury AFP finské telekomunikační společnosti Elisa. Firma nahlásila anomálie ve fungování zařízení, které zaznamenala dnes brzy ráno.

Od invaze Ruska na Ukrajinu v únoru 2022 došlo k Baltském moři k řadě výpadků elektrického vedení, telekomunikačních spojů i poškození plynovodu. Skandinávské a pobaltské státy se mají v tomto směru na pozoru a podobné incidenty obvykle přičítají ruským hybridním útokům.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.