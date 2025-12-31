Zadrželi jsme loď, která úmyslně poškodila podmořské kabely, hlásí Finsko

„Finsko je připraveno na bezpečnostní výzvy všeho druhu a náležitě na ně reaguje,“ napsal Stubb na síti X s tím, že finské úřady situaci monitorují ve spolupráci s vládou.
Estonský prezident Karis uvedl, že ho zprávy o poškození podmořského kabelu zneklidnily. „Doufejme, že to nebyl úmyslný čin,“ dodal prezident. Okolnosti incidentu ukáže podle něj vyšetřování.
Finská policie uvedla, že zahájila vyšetřování poškození kritické podmořské infrastruktury a má podezření, že loď, již zadržela pobřežní stráž, poškodila kabel úmyslně pomocí tažené kotvy. Incident se podle policie odehrál ve výlučné ekonomické zóně Estonska. Není v tuto chvíli zřejmé, pod jakou vlajkou loď plula.
Kabel patří podle agentury AFP finské telekomunikační společnosti Elisa. Firma nahlásila anomálie ve fungování zařízení, které zaznamenala dnes brzy ráno.
Od invaze Ruska na Ukrajinu v únoru 2022 došlo k Baltském moři k řadě výpadků elektrického vedení, telekomunikačních spojů i poškození plynovodu. Skandinávské a pobaltské státy se mají v tomto směru na pozoru a podobné incidenty obvykle přičítají ruským hybridním útokům.