Finský poslanec zemřel v budově parlamentu. Média mluví o sebevraždě

„Člověk, který zemřel v budově parlamentu ráno 19. srpna, je Eemeli Peltonen, poslanec ve svém prvním funkčním období,“ potvrdilo tiskové oddělení parlamentu v prohlášení, aniž by upřesnilo příčinu úmrtí. Podle policie Peltonen zemřel kolem 11:00 (10:00 SELČ). Policie uvedla, že příčinu úmrtí vyšetřuje, ale „v této fázi nemá podezření na trestný čin“.
„Úmrtí Eemeliho Peltonena mě i nás všechny hluboce zarmoutilo,“ uvedla ve svém prohlášení předsedkyně poslaneckého klubu sociálních demokratů Tytti Tuppurainenová. „Byl velmi oceňovaným členem naší komunity a bude nám velmi chybět,“ dodala.
Zármutek a kondolence vyjádřilo mnoho finských politiků včetně hlavy státu. „Byl známý jako kompetentní a pracovitý poslanec, jehož práce byla respektována napříč stranami,“ uvedl na síti X prezident Alexander Stubb.
Finská vlajka před budovou parlamentu v centru Helsinek byla v úterý spuštěna na půl žerdi na znamení smutku.
Peltonen koncem června oznámil, že je na nemocenské kvůli infekci, kterou se nakazil na jaře při léčbě onemocnění ledvin.
Finští poslanci mají v současné době parlamentní prázdniny. Příští schůze jednokomorového parlamentu, který má stejně jako česká Poslanecká sněmovna 200 členů, začíná 2. září.