Finská premiérka pařila na večírku. Ať podstoupí test na drogy, žádá opozice

„Měla by se podrobit testu na přítomnost drog. Dokud to neudělá, visí nad ní stín pochybnosti,“ prohlásila Riikka Purraová, lídryně opoziční krajně pravicové Strany Finů. Že by premiérka měla test dobrovolně podstoupit navrhl také poslanec Mikko Kärnä za Stranu středu, která je v koalici s vládnoucí Sociálně demokratickou stranou.

Na videozáznamu jsou totiž podle listu The Telegraph slyšet lidé křičící o „mouce“, což je ve Finsku slangový výraz pro kokain.

Šestatřicetiletá Marinová v reakci uvedla, že si dala pouze alkoholické nápoje a prostě si užívala večírku. Rozhodně však odmítá požití drog. „Věděla jsem, že se natáčíme, ale naštvalo mě, že se video dostalo na internet. Tancovala jsem, zpívala, bavila se – to je naprosto legální. Test klidně podstoupím, nemám, co skrývat,“ prohlásila.

Nejmladší premiérka světa se netají tím, že chodí tančit ráda a často, stejně tak s oblibou navštěvuje hudební festivaly.

„Mám rodinný život, mám pracovní život a mám volný čas, jenž trávím se svými přáteli. Stejně jako mnoho lidí v mém věku,“ dodala premiérka s tím, že necítí potřebu své chování jakkoliv měnit. „Budu úplně stejná osoba, jako jsem byla doposud, a doufám, že to lidé přijmou,“ řekla.

„Toto je finská premiérka Sanna Marinová. Někteří říkají, že je cool. Možná mezi teenagery. Ale je toto skutečně odpovědný vůdce pro zemi v krizi?“ zpražil nicméně premiérku na Twitteru sportovní moderátor Aleksi Valavuori.

Mnozí se jí ale naopak zastali. „Marinová se stává symbolem pokroku a to se mi líbí. Kdybychom takové konzervativce vždy žádali o svolení, nebyly by na světě žádné premiérky. Jsem hrdý, že mohu ukázat toto video svým přátelům a kolegům. Svět a ,přijatelné hodnoty’ se mění,“ napsal na Twitteru finský ekonom Julius Uotila.

„Reakce je velmi typická pro vše, co se týká Marinové - je polarizovaná,“ řekl politický novinář a komentátor Robert Sundman. „Někdo říká, že je normální, aby se žena v jejím věku bavila se svými přáteli, jiní jsou z toho v šoku,“ dodal s tím, že lidé věnují pozornost zejména premiérčině přátelství s finskými celebritami, což je odklon od předchozích premiérů země.

Podle listu The Independent je Marinová na videu například s influencerkou Janitou Autiovou, zpěvačkou Almy, televizní moderátorkou Tinni Wikströmovou, youtuberkou Ilonou Ylikorpiovou nebo poslancem Ilmarim Nurminenem ze své Sociálnědemokratické strany.

Marinová je u moci od prosince 2019 a stále si udržuje podporu svých spolustraníků i voličů. Není to však poprvé, co čelí kvůli svému chování kritice. Loni se musela omluvit veřejnosti poté, co navštívila noční klub v Helsinkách krátce po kontaktu s nakaženým covidem-19.

Marinová v minulosti rozpoutala diskuse také svým stylem oblékání. Na dubnovou schůzku se švédskou premiérkou Magdalenou Andersonovou, na které se jednalo o vstupu obou zemí do NATO, například dorazila v neformální černé kožené bundě. Předloni pak upoutala pozornost svou fotografií pro magazín Trendi, na které měla sako s hlubokým výstřihem.