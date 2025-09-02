Finské letectvo maže svastiku z vlajek. Některé spojence znepokojovala

  16:11aktualizováno  16:11
Finské letectvo odstraňuje svastiku z vlajek svých jednotek. Modrý znak na bílém poli se objevoval od roku 1918 do roku 1945 na finských letounech a poté zůstal na oficiálních nášivkách a vlajkách. A představitele letectva uváděl do „trapných situací“, řekl plukovník Tomi Böhm, nový velitel pohotovostní Karelské letecké flotily.
Finská armáda se rozhodla zbavit svastiky na svých vlajkách. (31. července 2019)

Finská armáda se rozhodla zbavit svastiky na svých vlajkách. (31. července 2019) | foto: ČTK

Replika letounu Thulin Typ D v letištní hale ve finském Tikkakoski
Znak svastiky užívá finské letectvo od roku 1918.
„Mohli jsme si tuto vlajku ponechat, ale někdy mohou nastat nepříjemné situace s cizími návštěvníky. Možná je moudré jít s dobou,“ řekl Böhm podle finské stanice Yle, přičemž zmínil například Američany, od roku 2023 spojence v NATO. Momentálně proto probíhá reforma vlajek.

Velitelství letectva už svastiku nepoužívá. Kdy zmizí i z vlajek jednotlivých jednotek, zatím podle Böhma není jasné. Doufá však, že k tomu dojde během jeho funkčního období v pozici velitele. „Svět se změnil a my žijeme podle toho. Nedošlo k žádnému politickému tlaku, aby se tak stalo,“ dodal.

Finské letectvo symbol používalo od svého založení, a tedy mnohem dřív, než si jej ve třicátých letech přivlastnil německý nacistický režim. Do roku 1945 se finská letadla honosila modrou svastikou v bílém poli – a nebylo to tak proto, že Finsko část války bojovalo na straně nacistického Německa. Svastika se k finskému letectvu dostala díky hraběti Eriku von Rosenovi, který ji používal pro štěstí.

V roce 1918 věnoval rodícímu se letectvu letoun Thulin Typ D právě s modrou svastikou. Znak pak letci malovali i na další stroje. Pro Finy takzvaný „hakaristi“ vyjadřoval boj za svobodu, když zemi napadl Sovětský svaz.

