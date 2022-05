První krok Finska do NATO. Prezident i premiérka chtějí „neprodlenou“ žádost o členství

„Finsko musí neprodleně požádat o členství v NATO,“ uvedl prezident a premiérka v společném prohlášení. „Doufáme, že kroky, které jsou k tomuto rozhodnutí v naší zemi ještě potřeba, budou provedeny rychle během několika příštích dnů,“ oznámili s tím, že členství v Severoatlantické alianci posílí bezpečnost země.

Finské členství zároveň podle nich posílí celou alianci. „Dánsko srdečně přivítá Finsko v NATO. Posílí to NATO a naši společnou bezpečnost,“ souhlasí dánská premiérka Mette Frederiksenová. Dánsko podle ní bude tlačit na rychlé přijetí Finska. To spolu se Švédskem po ruské invazi na Ukrajinu přehodnocuje svou dosavadní neutralitu. Podpora tohoto kroku v obou zemích od začátku konfliktu na Ukrajině výrazně vzrostla. Také Estonsko se slovy své premiérky vyslovilo pro rychlé přijetí Finska do NATO.

Podle posledního průzkumu 76 procent Finů se vyslovilo pro vstup, zatímco jen 12 procent je proti. Před ruskou invazí na Ukrajinu byla podpora obvykle jen 25 procent. Finsko má s invazí Rusů své neblahé historické zkušenosti, současná invazi v nich vyvolává vzpomínky na zimní válku se Sovětským svazem v roce 1939 a další konflikt s SSSR v letech 1941 až 1944.

Bezpečnostní dohoda s Británií

Obě země už také uzavřely bezpečnostní dohodu s Velkou Británií. „Pevně a jednoznačně podporujeme Švédsko a Finsko a podpis těchto bezpečnostních prohlášení je symbolem trvalých záruk mezi našimi národy,“ uvedl v komuniké britský premiér Boris Johnson před podpisem dokumentu se švédskou premiérkou Magdalenou Anderssonovou.

List The Times podotýká, že Johnson je první západní lídr, který se oficiálně zavázal k vojenské podpoře obou zemí známých svým důrazem na neutralitu. Podle listu Británie „velmi vážně“ zvažuje nasazení jaderných zbraní k obraně obou zemí.

„Ať už v případě katastrofy nebo vojenského útoku, dnes říkáme, že na žádost druhé strany bychom jí přišli na pomoc,“ řekl pak na společné tiskové konferenci. „(Ruský prezident Vladimir) Putin si myslel, že nás může rozdělit, ale dosáhl pravého opaku. Stojíme tu dnes jednotnější než kdy jindy,“ podotkla Anderssonová. Oba politici se podle Londýna shodli na tom, že vztahy s Putinem se už nikdy nemohou vrátit k normálu.

Finský prezident Sauli Niinistö po setkání s Johnsonem vyjádřil přesvědčení, že dohoda dramaticky zvyšuje finskou bezpečnost. Pomoc v ní v případě potřeby přislibují také Helsinky Londýnu.

Generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg koncem dubna prohlásil, že pokud Finsko a Švédsko o vstup do aliance požádají, budou vítány a jejich přijetí bude rychlé. Naproti tomu Moskva varovala před „vojenskými a politickými následky“.

Finský prezident odmítl, že by případný vstup jeho země do NATO byl zaměřen proti jinému státu. Na otázku o rizicích vstupu Finska do aliance odvětil, že by Putinovi řekl, že to způsobil on, tak ať se podívá do zrcadla. Johnson pak uvedl, že aliance je obranná a pro nikoho nepředstavuje nebezpečí.