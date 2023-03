Turecko chce schválit vstup Finska do NATO před volbami, Švédsko si počká

Turecko plánuje schválit žádost Finska o vstup do NATO nezávisle na Švédsku ještě před parlamentními a prezidentskými volbami, které se budou konat 14. května. Agentuře Reuters to řekly dva oficiální zdroje. I švédský premiér Ulf Kristersson v úterý prohlásil, že pravděpodobnost, že Finsko vstoupí do Severoatlantické aliance dřív než Švédsko, vzrostla.