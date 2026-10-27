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Finský prezident Stubb a norský premiér Störe mluvili s Putinem o válce na Ukrajině

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  10:55aktualizováno  11:24
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Norský premiér Jonas Gahr Störe a finský prezident Alexander Stubb (20. října...

Norský premiér Jonas Gahr Störe a finský prezident Alexander Stubb (20. října 2026) | foto: Profimedia.cz

Ruský prezident Vladimir Putin na jednání s americkým vyslancem Stevem...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v Oslu. Zleva vedle něj stojí americký...
Americký vyslanec Steve Witkoff uprostřed. Před ním kráčí norský premiér Jonas...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v objetí s americkým vyslancem Stevem...
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Finský prezident Alexander Stubb a norský premiér Jonas Gahr Störe jednali po telefonu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o možnostech ukončení války Ruska proti Ukrajině, uvedl Stubbův úřad. Stubb i Störe vystupovali jako představitelé svých zemí, nikoliv jménem Evropy jako celku, dodala kancelář.

„Stubb a Störe hovor iniciovali, aby projednali ruskou útočnou válku proti Ukrajině, diplomatické snahy o ukončení války a podporu míru a stability v Evropě,“ uvádí kancelář s tím, že telefonát navazoval na schůzku v Oslu konanou 20. října a uskutečnil se po konzultaci s Ukrajinou.

Schůzky v Oslu se kromě Stubba a Störeho zúčastnil také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a americký vyjednavač Steve Witkoff. Jednání mělo připravit půdu pro další diplomatické kontakty s Moskvou. Witkoff následně navštívil Putina v Petrohradu. Kreml v souvislosti se schůzkou v Oslu uvedl, že nové evropské návrhy na ukončení války nejsou užitečné.

„Finsko a Norsko sousedí s Ruskem. Jsou pevnými zastánci Ukrajiny. Cílem telefonátu bylo předat prezidentu Putinovi přímé vzkazy ohledně budoucích jednání vedoucích k ukončení války. Telefonát souvisel s nadcházejícími schůzkami, které se uskuteční v Abú Dhabí,“ dodala kancelář.

V listopadu se má na úrovni pracovních týmů v metropoli Spojených arabských emirátů uskutečnit trilaterální jednání zástupců Ruska, Spojených států a Ukrajiny.

Oba lídři zdůraznili, že Finsko a Norsko budou pokračovat ve své dlouhodobé podpoře Ukrajiny. Vyzvali k deeskalaci.

„Diskuse byla upřímná a věcná. Výsledek této války bude mít přímý dopad na naši bezpečnost i na širší evropskou bezpečnost. Ukončení války vyžaduje přímé rozhovory,“ uvedl prezident Stubb.

Úterní telefonát byl prvním přímým kontaktem Putina s předními evropskými činiteli, kteří stojí na straně Kyjeva, od loňského července, kdy s ruským prezidentem hovořil francouzský prezident Emmanuel Macron, připomněla agentura Bloomberg.

Rozhovor přišel v době, kdy Evropané zvažují, že by měli mít své místo u jednacího stolu s Putinem kvůli obavám, aby se šéf Kremlu nedohodl o Ukrajině s americkým prezidentem Donaldem Trumpem bez vědomí Kyjeva i evropských států. Evropu by mohl údajně zastupovat český prezident Petr Pavel, jenž má zkušenosti s jednáními s Rusy z doby, kdy působil jako druhý muž NATO. Mluví se i o Stubbovi, který má k Trumpovi blízko.

Poradce ruského prezidenta Vladimira Putina Jurij Ušakov připustil, že USA samotné nejsou schopné vyvinout na Kyjev takový nátlak, aby jej přinutily k ústupkům. Podle něj proto musí Kreml mluvit i s Evropou, která Ukrajinu plně podporuje.

Válka na Ukrajině

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