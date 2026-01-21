„Je lepší se na chvíli zastavit, jít do sauny a dát si pořádnou páru. Teprve pak hledat řešení. Pokud se nám podaří přesvědčit prezidenta Trumpa, aby šel do sauny, myslím, že bychom něčeho dosáhli,“ uvedl k situaci Stubb.
Vést takzvanou „nahou diplomacii“ je v 5,5 milionovém Finsku, kde jsou přibližně dva miliony saun, naprosto běžné. Tamní obyvatelé mají podle finského velvyslance v USA Mikka Hautaly jedno zlaté pravidlo – cokoli se v sauně stane, zůstane také v sauně.
„Když jste polonahý nebo někdy dokonce úplně nahý, umožňuje to hlubší diskusi. Jedná se jinak než za stolem v obleku a kravatě nebo na nějaké formální akci,“ uvedl Hautala.
Stubbova diplomacie na excentrického bosse Spojených států platí, sám Trump již dříve o finském prezidentovi mluvil jako o „mladém, mocném muži“.
Na jaře loňského roku pozval Trump Stubba při neformální víkendové návštěvě v jeho floridském sídle Mar-a-lago na partičku golfu. Při té příležitosti se jim podařilo domluvit kontrakty v hodnotě miliard dolarů na dodávku proslulých finských ledoborců.