Banánová republika? Pfizer pozastavil dodávku vakcín do Izraele, čeká na platbu za 2,5 milionu dávek

Jeruzalém/Washington Výrobce vakcín proti covidu firma Pfizer zastavila dodávky do Izraele, protože ještě nedostala platbu za 2,5 milionu očkovacích látek dovezených do země. Oznámil to v pondělí list The Jerusalem Post, podle nějž americká společnost zablokovala dodávku dalších 700 tisíc dávek, které měly do Izraele dorazit v neděli.

Korupční proces v Izraeli: před soudem stanul premiér Netanjahu, jde o miliardy Zásilka je pozastavena do dalšího rozhodnutí. Podle listu se vedení firmy Pfizer obává, že vláda, která končí a po koaličních jednáních ji nahradí nový kabinet, za už dodané vakcíny nezaplatí. Zástupci firmy také sdělili, že nechápou, jak může taková situace nastat v tak dobře organizované zemi jako Izrael.

Volby se konaly 23. března a v pondělí prezident Reuven Rivlin zahájil politické konzultace, po nichž zřejmě ve středu pověří vybraného politika sestavením nové vlády. Koaliční jednání jsou ale vzhledem k volebnímu výsledku složitá a mohou trvat dlouho. Izraelský rozhlas informoval, že ve Pfizeru označili Izrael za „banánovou republiku“. The Jerusalem Post píše, že Izrael zaplatil za deset milionů vakcín, díky nimž vedl úspěšnou očkovací kampaň. Když vakcíny začaly docházet, objednal další zásilku a Pfizer slíbil, že ji dodá. Vláda ale příkaz k nákupu neschválila.

Finanční výbor parlamentu nedávno oznámil, že Izrael zatím za vakcíny proti covidu-19 zaplatil 2,6 miliardy šekelů (17,3 miliardy korun). Jeruzalémský list píše, že vláda neoznamuje, jakou cenu byla ochotná platit za jednotlivé vakcíny. Média se domnívají, že Izrael platí víc než jiné země. V zemi s více než devíti miliony obyvatel už bylo oběma dávkami naočkováno přes 4,8 milionu lidí. Koronavirem se od začátku epidemie nakazilo 834.000 lidí a na komplikace covidu-19 zemřelo 6243 občanů.