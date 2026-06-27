Flamingo v akci. Ukrajinci zasáhli továrny ve Volgogradu, na místě jsou zranění

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  11:15
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Ukrajina v noci a brzy ráno zaútočila střelami na průmyslová zařízení v ruském velkoměstě Volgograd. Údery si vyžádaly nejméně deset raněných, oznámil gubernátor Volgogradské oblasti Andrej Bočarov. Úder později potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podle něhož zásah způsobil požár v areálu zbrojovky Titan-Barrikady.

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Výrobní zařízení jedné továrny byla poškozena, napsal Bočarov. Podle něj byly použity „vysokorychlostní létající objekty“ – pravděpodobně řízené střely. Bočarov dodal, že bylo uhašeno několik lokálních požárů. Obytné budovy podle něj zasaženy nebyly.

Gubernátor neposkytl podrobnosti o typu zasažené továrny, ale ukrajinský prezident Zelenskyj později potvrdil informace ruských a ukrajinských médií, že šlo o ruskou zbrojovku Titan-Barrikady, výrobce raketových a dělostřeleckých systémů, a že údery způsobily požár v areálu závodu. Potvrdil také, že Ukrajina útočila svými raketami FP-5 Flamingo.

„Každý ruský obranný objekt, který pracuje pro válku proti Ukrajině, je spravedlivým cílem našich sankcí s dlouhým doletem,“ napsal Zelenskyj. Upozornil, že dosah ukrajinských úderů se neustále rozšiřuje. „A je to náš tlak, který každý den klade základy pro to, aby konečně bylo dosaženo solidního míru,“ dodal Zelenskyj.

Zpravodajský portál Astra informoval o tom, že z továrny stoupala oblaka kouře. Útoky byly provedeny ukrajinskými řízenými střelami Flamingo, uvedl rovněž portál s odvoláním na analýzu fotografií a videí.

Titan-Barrikady vyrábí dělostřelecké systémy a komponenty pro odpalovací raketové systémy Iskander, Jars a Topol-M, které jsou schopny nést jaderné zbraně.

Ukrajina se brání ruské invazi už pátým rokem. V poslední době stále intenzivněji útočí – většinou pomocí dronů, ale někdy i s pomocí vlastních střel Flamingo s plochou dráhou letu – na ruské strategicky významné cíle necivilní povahy v ruském vnitrozemí. Kromě zbrojní výroby zejména na ropnou infrastrukturu, čímž se podle Kyjeva snaží oslabit možnosti Moskvy financovat válku z prodeje nerostných surovin.

Rusko naopak odpálilo balistické rakety a drony k útoku na výrobní zařízení ukrajinské energetické společnosti Naftogaz v Poltavské a Charkovské oblasti na severovýchodě Ukrajiny. Naftogaz dnes uvedl, že útoky způsobily škody.

Volgograd

Volgograd

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