Na Floridě zemřel muž prchající před ICE. Jde o třetí podobný případ během týdne

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  8:29aktualizováno  8:29
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
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Na Floridě v úterý zemřel muž, který prchal před kontrolou imigračních agentů a srazil jej tahač s návěsem. Ve Spojených státech jde po střelbách v Texasu a Maine už o třetí úmrtí v souvislosti se zásahy agentů Úřadu pro imigraci a cla (ICE) během zhruba týdne. Trumpova administrativa poté podle agentury AP omezila většinu silničních kontrol.

Osmadvacetiletý muž cestoval spolu s dalšími třemi lidmi ve vozidle, které v úterý místního času zastavilo na parkovišti u čerpací stanice ve floridském městě St. Augustine.

Při kontrole agenty ICE a Úřadu pro vyšetřování vnitřní bezpečnosti (HSI) se všichni čtyři dali na útěk. Jeden z nich při přebíhání rušné silnice vběhl přímo do cesty tahači s návěsem, uvedla floridská dálniční policie. Řidič kamionu okamžitě zastavil a pokusil se muži pomoci, ten však svým zraněním podlehl.

V pondělí agent ICE v Biddefordu ve státě Maine zastřelil muže za volantem. Podle organizace na ochranu práv přistěhovalců šlo o 26letého Kolumbijce. Minulé úterý federální imigrační agenti v texaském Houstonu zastřelili mexického migranta. Podle ministerstva vnitřní bezpečnosti se muž vyhýbal zatčení, ignoroval pokyny agentů a pokusil se svým vozem najet do jednoho z nich.

Událost v Houstonu vyvolala masové protesty požadující transparentní vyšetření případu a pohnání odpovědných osob před spravedlnost.

Představitelé Trumpovy administrativy po těchto incidentech nařídili agentům ICE, aby až na výjimky pozastavili většinu silničních kontrol, napsala agentura AP s odvoláním na zdroje obeznámené s tímto rozhodnutím.

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