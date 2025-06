Hoďte po nás cihlu a skončíte na hřbitově, varoval demonstranty floridský šerif

Ivery na na tiskové konferenci u pultu s nápisem „Florida, stát proti výtržnostem“ varoval, že všichni, kteří budou odporovat zákonu a pořádku, skončí ve vězení. Postupně začal v hrozbách přitvrzovat. Prohlásil, že pokud členové davu budou blokovat auta, „s největší pravděpodobností vás přejedou a budou tahat po ulici“.

„Pokud na nás plivnete, půjdete do nemocnice a do vězení. Pokud někoho z nás uhodíte, půjdete do nemocnice a do vězení a s největší pravděpodobností vás pokousá jeden z našich velkých, krásných psů, které tu máme,“ pokračoval šerif.

Ivey zdůraznil, že demonstranti dopouštějící se násilností vůči strážcům zákona skončí na hřbitově. „Pokud hodíte cihlu, zápalnou bombu nebo namíříte zbraň na některého z našich zástupců, oznámíme vaší rodině, kde si má vyzvednout vaše ostatky, protože vás zabijeme. Mrtvého na hřbitově. Nebudeme si hrát.“

Šerif tvrdí, že podporuje mírumilovné protesty. „Pokud nechcete, aby se vám něco z toho stalo, dodržujte zákony. Protestujte, jak chcete. Dělejte to pokojně. Postavte se na vrcholky hor. Vykřikujte svůj názor, své názory. Zveme vás k tomu. Ale neopovažujte se porušovat zákon.“

Lidskoprávní organizace ACLU of Florida zkritizovalIveyo „násilné a provokativní“ vyjádření jako „extrémně neamerické“. Zdůraznila, že za použití nepřiměřené síly proti protestujícím mohou policisté zaplatit milionové odškodné.

Vyzval guvernér k přejíždění lidí?

Iveyova slova přichází poté, co guvernér Floridy Ron DeSantis prohlásil, že pokud dav obkrouží vozidlo a řidič ve strachu o svou bezpečnost při odjíždění pryč srazí někoho z těchto lidí, je to jejich chyba. Na sociálních sítích se okamžitě objevily spekulace, že guvernér podporuje přejíždění demonstrantů.

Podle stanice WLRN DeSantis měl zřejmě na mysli floridský zákon o výtržnostech, podle něhož může žalovaný mluvit v občanskoprávních sporech o „pozitivní obraně“. Zákon poskytuje právo lidem se výtržnostem bránit. Stanice ale zdůrazňuje, že nechrání před obviněním z trestného činu.

Koordinátoři z koalice No Kings (Žádní králové) chystají napříč USA protesty proti americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi před vojenskou přehlídkou, kterou šéf Bílého domu pořádá na své 79. narozeniny k letošnímu 250. výročí vytvoření amerického pozemního vojska.

Trump ještě před přehlídkou varoval, že proti protestům na přehlídce použije „velkou sílu“. Bílý dům později uvedl, že prezident podporuje mírové protesty, je ale proti jakémukoliv násilí a útokům na uniformované příslušníky, kteří jen dělají svou práci.

Situace v USA je v poslední době napjatá v souvislosti s rozsáhlými demonstracemi proti Trumpově tvrdé politice deportací, především v Los Angeles, kam Trump vyslal i Národní gardu a námořní pěchotu. Demokraté jej za to kritizují s tím, že jedná jako „autoritář“ a jen přispívá k eskalaci. Připouští nicméně, že někteří protestující se chovají násilně a napadají strážce pořádku, což prezident zmiňuje jako důvod k nasazení i vojenských sil.