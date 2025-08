Posledním popraveným se ve čtvrtek stal vrah Edward Zakrzewski, který poděkoval floridskému lidu za to, že ho zabil „tím nejchladnějším, nejvypočítavějším, nejčistším, nejhumánnějším a nejefektivnějším možným způsobem“, zatímco mu do žil proudil smrtící koktejl chemikálií.

Svým posledním výdechem, připoutaný k nosítkům v popravčí komoře státní věznice, zaplatil Zakrzewski to, že v roce 1994 zabil svou ženu a dvě děti. Tento rok se stal v pořadí 27. člověkem popraveným ve Spojených státech, což je nejvyšší počet za posledních deset let.

Florida letos popravou devíti lidí dosáhla nového rekordu za tento americký stát – DeSantis dohlížel během jednoho roku na více poprav než kterýkoli jiný guvernér Floridy od obnovení trestu smrti v roce 1976.

V celé zemi bylo za prvních sedm měsíců roku odsouzeno k smrti více lidí než za celý rok 2024. Nárůst na Floridě přispívá k tomu, že USA jsou na cestě překonat celkový počet poprav z roku 2015, kdy jich bylo vykonáno 28. A očekává se, že počet poprav bude i nadále stoupat. Do konce letoška má být v sedmi státech popraveno dalších devět lidí.

Po zrušení zákazu trestu smrti Nejvyšším soudem v 70. letech 20. století počet poprav rostl a roku 1999 dosáhl nejvyššího počtu 98 poprav. Od té doby ale opět klesal – zejména kvůli právním sporům, nedostatku léků na smrtící injekce a klesající podpoře trestu smrti ze strany veřejnosti, která přiměla většinu států k jeho pozastavení nebo úplnému zrušení.

Kdo přežije a kdo zemře

Trumpova vláda se to nyní snaží změnit. „Nárůst počtu poprav zřejmě nesouvisí se změnou podpory veřejnosti pro trest smrti ani se zvýšením počtu rozsudků smrti, ale je spíše funkcí volnosti guvernérů jednotlivých států,“ míní John Blume, šéf organizace Cornell Death Penalty Project.

„Zdá se, že na tom záleží prezidentovi, takže na tom záleží také jim,“ řekl Blume o guvernérech.

„Existují zločiny, které jsou tak strašné, že jediným vhodným trestem je trest smrti,“ řekl letos v květnu DeSantis.

Co na to obyčejní lidé? Julie Andrewová vyjádřila úlevu poté, co byla svědkem dubnové popravy muže, který v roce 2000 zabil její sestru. „Je po všem. Spadl mi kámen ze srdce a mohu znovu dýchat,“ popsala.

DeSantisova kancelář neodpověděla na otázky médií, proč guvernér zvyšuje tempo poprav právě nyní a zda v tom hraje roli Trumpova politika.

Veřejnosti je málo známo o tom, jak guvernér rozhoduje o tom, čí rozsudek smrti podepíše a kdy. Kritici tento proces označují za „tajný“ a „svévolný“. Podle floridských úřadů je nyní v cele smrti 266 lidí, včetně dvou mužů ve věku 80 let, kteří oba čekají na popravu už přes 40 let.

DeSantis prohlásil, že je jeho „povinností“ dohlížet na popravy, které, jak doufá, poskytnou rodinám obětí „určité zadostiučinění“.

„Pokaždé jsem přesvědčen, že rozsudek byl nejen správný, ale že tento trest je za daných okolností naprosto přiměřený,“ řekl DeSantis.

USA se zařadily po bok Íránu a Saúdské Arábie

Už několik let patří USA po boku Íránu, Saúdské Arábie, Iráku a Egypta mezi země, které vykonávají nejvyšší počet potvrzených poprav. Lidskoprávní organizace předpokládají, že Čína popravuje více lidí než kterákoli jiná země, údaje jsou ale považovány za státní tajemství.

„Zvolení zástupci v USA již dlouho používají trest smrti jako politický nástroj. Je to způsob, jak si přikrášlit vlastní pověst nekompromisního bojovníka proti zločinu,“ řekla agentuře AP Robin Maher, šéfka neziskového Informačního centra o trestu smrti.

V roce 2024 podepsal DeSantis jeden rozsudek smrti. V letech 2020-2022 Florida neprovedla ani jednu popravu. V roce 2023 DeSantis dohlížel na šest poprav, což byl nejvyšší počet za dobu jeho působení v úřadu až do letošního roku. Rok 2023 byl také rokem, kdy guvernér vyzval Trumpa na souboj o republikánskou prezidentskou nominaci.

„Existuje řada důvodů, proč se počet poprav může v jednotlivých administrativách lišit,“ uvedl Mark Schlakman, právník a profesor Floridské státní univerzity.

„Dostupnost personálních zdrojů, tempo zdlouhavých právních odvolání a soudní námitky proti samotnému trestu smrti mohou hrát roli,“ dodal.

Odpůrci trestu smrti pořádají pietní shromáždění v hlavním městě Floridy, před sídlem guvernéra a poblíž státní věznice. Suzanne Printyová, dobrovolnice ze skupiny Floriďané za alternativy k trestu smrti, doručila do kanceláře DeSantise tisíce petic, ale zdá se, že nemají žádný účinek.

Nedávno DeSantis podepsal rozsudky smrti pro další dva muže, kteří měli zemřít koncem tohoto měsíce. Přesto se Printyová stále modlí. „Je to jediný člověk, který to může zastavit,“ řekla.