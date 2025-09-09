Flotila s aktivisty mířící do Gazy tvrdí, že ji zasáhl dron. Nesmysl, vyvrací to Tunisko

Vedoucí loď flotily Global Sumud, která pluje s humanitární pomocí ke břehům Pásma Gazy a nyní se nachází v tuniských vodách, v noci na úterý ohlásila požár na palubě, jenž podle organizátorů akce zřejmě vypukl po zásahu dronem. Tuniská národní garda oznámila, že přítomnost dronu nezaznamenala a že požár podle všeho vznikl uvnitř plavidla. Nikomu ze šesti cestujících a členů posádky se při incidentu nic nestalo.

Loď plující pod portugalskou vlajkou, na níž se nachází řídící výbor flotily, „byla něčím zasažena, podle předpokladů dronem“, oznámila GSF na instagramu. Podle reportéra agentury AFP z nedalekého přístavu byl požár na palubě rychle uhašen.

„Na palubě plavidla, které připlulo ze Španělska a kotví 50 mil od přístavu Sidi Busajd, podle předběžných zjištění vznikl požár ve skladu záchranných vest. Vyšetřování pokračuje a nebyl zjištěn žádný dron,“ řekl agentuře AFP mluvčí tuniské národní gardy. V místní rozhlasové stanici pak mluvčí podle Reuters uvedl, že zprávy o dronovém útoku na flotilu se nezakládají na pravdě a že první šetření naznačuje, že k výbuchu došlo uvnitř plavidla.

GSF naopak uvedla, že vyšetřuje útok dronem a že výsledky vyšetřování zveřejní, jakmile budou k dispozici. „Akty agrese, jejichž cílem je zastrašit a zmařit naši misi, nás neodradí. Naše mírová mise za prolomení blokády Gazy a solidaritu s jejím lidem pokračuje odhodlaně a rozhodně,“ uvedla GSF.

Flotila, nazvaná podle arabského slova „sumud“, tedy vytrvalost, čítá na 50 lodí s aktivisty ze 44 zemí a podle médií je největší, jaká kdy vyrazila k Pásmu Gazy.

To je vystaveno izraelské námořní blokádě už od roku 2007, kdy se na tomto palestinském území chopilo moci teroristické hnutí Hamás. V důsledku nynější války Izraele s Hamásem nyní více než dva miliony obyvatel pobřežního pásma přežívají v extrémně složitých podmínkách a podle OSN v některých oblastech už vypukl hladomor.

Izrael letos začátkem března téměř na tři měsíce zcela přerušil dodávky humanitární pomoci, která se do Pásma Gazy dostávala v kamionech přes hraniční přechody, které kontroluje izraelská armáda. Vysvětlil to tím, že Hamás pomoc rozkrádá pro vlastní potřebu.

Svědek agentury Reuters uvedl, že po úterním incidentu se u tuniského přístavu, kde kotví ostatní lodě flotily, shromáždily desítky lidí, kteří mávali palestinskými vlajkami a skandovali hesla jako „Svobodná Palestina“.

Flotila Global Sumud, která čítá 50 lodí s aktivisty ze 44 zemí, zakotvila v Tunisku. Policisté řeší možné napadení jedné z lodí dronem.
