Floydovi se dostane spravedlnosti, slíbil na pietě jeho bratr. Černocha zabil podle právníka rasismus

Washington Každý žádá spravedlnost pro George Floyda, který zemřel minulý týden při zatýkání americkou policií, a spravedlnosti se mu dostane. Na čtvrtečním pietním shromáždění v Minneapolisu to podle televize CNN prohlásil Floydův bratr Philonise Floyd. Právní zástupce rodiny Benjamin Crump řekl, že Floyda zabila pandemie rasismu a diskriminace.

„Všichni tito lidí přišli, aby viděli mého bratra. A je úžasné, že dojal srdce tolika lidí,“ řekl Philonise Floyd. „Každý chce spravedlnost, všichni žádáme pro George spravedlnost. Dostane ji, dostane ji,“ prohlásil.



Philonise Floyd o bratrovi řekl, že ho lidé měli rádi, neboť s nimi jednal, jako by byli výjimeční. „Cítili se, jako by byli prezidentem,“ uvedl o pocitu, který podle něj při kontaktu s Georgem lidé měli.

Crump na vzpomínkovém setkání řekl, že k dosažení spravedlnosti pro Floyda bude nutné jednotné úsilí nejen v soudní síni, ale i mimo ni. „Nebyla to koronavirová pandemie, co George Floyda zabilo. To, co George zabilo, byla jiná pandemie, kterou v Americe příliš dobře známe, byla to pandemie rasismu a diskriminace,“ uvedl.

Piety se mimo jiné zúčastnili reverend Jesse Jackson bojující za občanská práva, Martin Luther King mladší, který je stejnojmenným synem někdejšího známého černošského pastora a bojovníka za rasovou rovnoprávnost či senátorka za stát Minnesota Amy Klobucharová. Floydův pohřeb je plánován na 9. června v Houstonu, kde vyrůstal a dlouho žil.