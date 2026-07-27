Obří duha z naháčů. Fotograf na Kanárech podpořil LGBT+ komunitu

Na náměstí Gran Canarii seřadil Tunick stovky lidí do rozsáhlé barevné kompozice. Nahá těla nesla jedenáct druhů barev. „Byla to pro mě jedinečná příležitost, protože s bodypaintingem pracuji již deset let, a přesto jsem s tolika barvami pracoval poprvé,“ řekl umělec pro server Metal Magazine.
Umělcův nejnovější počin Gran Spectrum klade důraz především na pospolitost, rovnost a viditelnost. Právě LGBTQ+ lidé se podle autorových slov často stávají terčem politických diskuzí a diskriminace, přestože sexuální identita „vyzařuje do světa jako spektrum“.
„V době, kdy práva LGBTQIA+ zůstávají v centru globální debaty, toto dílo proměňuje účast v přítomnost a přítomnost v mocný akt viditelnosti,“ popisuje web projektu jeho poselství.
Do nejnovějšího projektu se mohl zapojit kdokoliv bez ohledu na pohlaví, národnost, rasu či náboženské vyznání. Registrace se prováděly přes internet. Podle autora nemá jít o pouhé symbolické vyjádření queer reprezentace, nýbrž o fyzický a kolektivní projev společné veřejné přítomnosti a rozmanitosti.