Francie a Belgie zadržely 26 lidí kvůli smrti 39 vietnamských migrantů v kamionu

Paříž/Brusel/Londýn Celkem šestadvacet lidí zadrželi policisté v Belgii a ve Francii při raziích, které souvisely s vyšetřováním loňské smrti 39 Vietnamců. Těla migrantů se tehdy našla v chladírenském kontejneru nedaleko Londýna. Všech 26 lidí čelí podezření ze členství v organizované skupině, která migranty z jihovýchodní Asie pašovala do Evropy, informovala ve středu agentura AFP.

Třináct lidí zadržela francouzská policie v úterý ráno v Paříži a jejím okolí, dalších třináct zatkli ve stejné době policisté v Belgii, převážně v okolí Bruselu. Kromě dvou podezřelých, kteří pochází z Maroka, jsou podle AFP všichni původem z Vietnamu.



Případ smrti 39 Vietnamců vyvolal loni na podzim velkou pozornost. Upozornil mimo jiné na okolnosti, za jakých pašeráci převážejí migranty z Afriky a Asie do Británie.

Těla 39 lidí byla nalezena 23. října v chladírenském kontejneru na kamionu zaparkovaném v průmyslové zóně města Grays poblíž Londýna. Kontejner se dostal do Anglie z belgického přístavu Zeebrugge. Nejstarší z obětí bylo 44 let, dvěma nejmladším chlapcům 15 let. Mezi mrtvými bylo 31 mužů a osm žen. Podle vyšetřovatelů zemřeli Vietnamci kvůli kombinaci nedostatku kyslíku a přehřátí v uzavřeném prostoru.

Už dříve několik podezřelých zadrželi i policisté v Británii, Irsku a ve Vietnamu. Například 25letý Maurice Robinson ze Severního Irska, který řídil kamion s kontejnerem, se v dubnu přiznal k neúmyslnému zabití 39 lidí. Nyní čeká na verdikt o výši trestu.