Francie a Británie chtějí předat Ukrajině jadernou zbraň, tvrdí ruská rozvědka

Francie a Velká Británie připravují předání jaderné zbraně Kyjevu, uvedla ruská rozvědka SVR. Důkazy ke svému tvrzení nepředložila. Podle SVR se Londýn a Paříž tajně snaží o to, aby transfer jaderných technologií vypadal jako výsledek vývoje samotné Ukrajiny.
Britský premiér Keir Starmer, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a...

Britský premiér Keir Starmer, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a francouzský prezident Emmanuel Macron se setkali v pondělí 8. prosince 2025 v sídle britské vlády na Downing Street 10 v Londýně. (8. prosince 2025) | foto: AP

Britský premiér Keir Starmer pokládá ruku na rameno ukrajinského prezidenta...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po boku francouzského prezidenta...
Šéf ruské civilní rozvědky SVR Sergej Naryškin se v Minsku setkal s běloruským...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podepsal s francouzským prezidentem...
„V současné době, podle dostupných informací SVR, Londýn a Paříž aktivně pracují na řešení otázek poskytnutí takové zbraně Ukrajině a způsobů jejího doručení,“ citovala agentura TASS z prohlášení, které ruská tajná služba zveřejnila v den čtvrtého výročí zahájení rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu.

Rada federace, horní komora ruského parlamentu, v reakci na prohlášení vyzvala Radu bezpečnosti OSN a Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (MAAE), aby v této věci zahájily vyšetřování. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že úmysl Francie a Británie představuje „hrubé porušení všech norem a principů“ mezinárodního práva.

Ruské zpravodajské služby jsou dlouhodobě známé svými přehnanými obviněními, přičemž zejména Británie je často vykreslována jako úhlavní nepřítel Ruska. O víkendu šéf ruské zpravodajské služby obvinil Londýn, že stál za atentátem na ruského generála, připomněl list The Guardian.

Ruská invaze na Ukrajinu je největším konfliktem na evropském kontinentu od konce druhé světové války. Bezjaderný status Ukrajiny uvádí Moskva jako jednu z podmínek případné mírové dohody.

Ukrajina se vzala svých jaderných zbraní získaných po rozpadu Sovětského svazu na základě takzvaného Budapešťského memoranda z roku 1994. Výměnou za to získala některá bezpečnostní ujištění ze strany Ruska, Británie a Spojených států. Tato ujištění Moskva svou invazí na Ukrajinu porušila.

