Francii pobouřilo pokácení stromu vysazeného na památku umučeného Žida

Olivovník byl vysazen na severním předměstí Paříže Épinay-sur-Seine na památku Halimiho, který byl 13. února 2006 nalezen nahý, spoutaný a s popáleninami poblíž kolejiště v departementu Essonne jižně od francouzské metropole.
Třiadvacetiletý muž, který byl v zajetí více než tři týdny mučen, zemřel při převozu do nemocnice. Brutální čin oživil obavy z antisemitismu a vyvolal strach uvnitř francouzské židovské komunity, která je největší v Evropě. Francouzské soudy v souvislosti s činem uložily mnohaleté tresty vězení 16 lidem.
Památný strom byl patrně motorovou pilou pokácen ve středu večer. „Pokácení stromu na počest Ilana Halimiho je pokusem o jeho druhou vraždu. To se nestane: Národ nezapomene na toto dítě Francie, které zemřelo, protože bylo Židem,“ napsal na platformě X Macron.
Jde podle něj o zločin z nenávisti a Francie vynakládá všechny prostředky, aby jej potrestala. Tváří v tvář antisemitismu je francouzská republika vždy nekompromisní, dodal prezident.
Francouzský premiér François Bayrou na síti X napsal, že „nikdy nekončící boj proti smrtícímu jedu nenávisti je naší nejpřednější povinností“.
Místní prefekt Julien Charles v pátek agentuře AFP řekl, že bylo zahájeno vyšetřování a že se pachatele podaří identifikovat a postavit před soud.
Ve Francii se k židovské komunitě hlásí téměř 500 tisíc lidí, což ale není ani procento celkové populace. Mezi letošním lednem a květnem bylo v zemi zaznamenáno 504 antisemitských činů, ve stejném období loni jich bylo 662. I tak je těchto činů o 134 procent více než ve srovnatelném období roku 2023, vyplývá z údajů francouzského ministerstva vnitra. Loni bylo ve Francii zaznamenáno dohromady 1570 antisemitských činů.