Muž, jenž s jinými znásilňoval manželku, nechodí k soudu. Prověří jeho zdraví

Jednasedmdesátiletý Pélicot odmítl opustit vazební celu. Podle vyšetření má ledvinové kameny, infekci ledvin a problémy s prostatou, uvedl soudce Roger Arata. Zároveň nařídil zdravotní analýzu Pélicotova stavu, na jejímž základě chce v úterý rozhodnout o dalším průběhu procesu.

Pélicot se u soudu neobjevil kvůli zdravotním problémům už minulý týden a soudce tehdy varoval, že pokud by se situace prodlužovala, musel by proces odložit. Důchodce Dominique Pélicot se při vyšetřování přiznal, že v letech 2011 až 2020 své ženě bez jejího vědomí podával silný lék proti úzkosti, který ji uváděl do letargického stavu.

Pak manželku nabízel na internetu zdarma ke znásilnění. Jeho nabídky využilo dvaadevadesát mužů, před soudem jich je padesát, ostatní se nepodařilo identifikovat. Hrozí jim až dvacet let vězení.

Pélicotová hned na začátek procesu požádala, aby slyšení bylo veřejné, a soud jí vyhověl. „Díky vám mám sílu bojovat až do konce,“ vzkázala v pondělí účastníkům demonstrací, kteří ji podpořili.

„Tento boj věnuji všem ženám a mužům na celém světě, kteří jsou oběťmi sexuálního násilí. Všem těmto obětem chci dnes říci: Rozhlédněte se kolem sebe, nejste sami,“ řekla Pélicotová.

V sobotu se na demonstracích na podporu obětí sexuálního násilí sešlo po celé Francii asi 10 tisíc lidí, z toho 3 500 v Paříži. V Marseille bylo podle pořadatelů asi tisíc demonstrantů.