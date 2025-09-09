Francouzský prezident hledá pátého premiéra za necelé dva roky. Za favority jsou považováni ministr obrany Sébastien Lecornu, ministr spravedlnosti Gérald Darmanin a ministr vnitra Bruno Retailleau. Nejaktivněji působil podle francouzského tisku v posledních dnech Lecornu, rozhodnuto však ještě není.
Hlava státu je pod tlakem opozice, napsal deník Le Monde, podle kterého nejnovějším pádem premiéra započalo nové období politické nestability. Bayrou vydržel ve funkci pouhých devět měsíců. I tak to bylo třikrát déle než jeho předchůdce.
Ve Francii je nyní to, co kdysi šokovalo, běžnou praxí, komentuje odchod třetího premiéra za 14 měsíců agentura AP. Macron bude muset zároveň ve svém výběru jednat rychle kvůli sociálním nepokojům, které se mohou kdykoli vymknout kontrole, píše Le Figaro.
Země se připravuje na středeční protesty s názvem „Block Everything“ (Zablokujte všechno), výzvy k nim se rychle rozšířily na sociálních sítích a demonstrace by mohly připomínat rozsáhlé protesty žlutých vest proti Macronovi, které otřásly zemí v roce 2018. Protestující nemají žádné centralizované vedení, což znamená, že je těžké odhadnout, jak masivní tyto demonstrace mohou být.
Na 18. září také odbory vyhlásily celostátní stávky a demonstrace proti úsporným opatřením vlády. Tyto protesty mezitím nabývají rozměrů generální stávky, stávkovat mají pařížské dopravní podniky a železničáři a ke stávce vyzývají také letoví dispečeři. Francouzská média se domnívají, že nejpozději k tomuto datu bude Macron chtít mít nového premiéra a nový vládní tým, aby se sám nestal hlavním terčem protestů.