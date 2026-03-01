Francie, Británie a Německo zvažují úder na Írán. Chtějí rakety a drony ničit u zdroje

  21:45aktualizováno  22:08
Francie, Velká Británie a Německo by mohly udeřit na Írán. Ve společném prohlášení tvrdí, že na ochranu svých zájmů a zájmů svých spojenců na Blízkém východě, kteří čelí raketovým útokům Íránu, by mohly spustit obrannou akci na zničení íránské schopnosti vypouštět rakety a drony u jejich zdroje.

Černý oblak kouře stoupá ze skladu v průmyslové zóně města Šardžá ve Spojených arabských emirátech po zprávách o íránských útocích v Dubaji. (1. března 2026) | foto: ČTK

Představitelé tří evropských zemí uvedli, že jsou konsternováni „nepřiměřenými raketovými útoky naslepo zahájenými Íránem proti zemím v regionu“.

Francie, Británie a Německo uvedly, že chtějí hájit své zájmy a zájmy svých spojenců v regionu. Mezi zvažovanými nástroji prohlášení zmiňuje „nezbytné a přiměřené obranné aktivity pro zničení schopnosti Íránu vypouštět rakety a drony u jejich zdroje“. Prohlášení doplňuje, že evropské státy budou o možnosti jednat se Spojenými státy a dalšími spojenci.

Zástupci Francie, Británie a Německa v sobotu vydali prohlášení, ve kterém poukazovali, že se neúčastní úderů proti Íránu, které zahájily Spojené státy a Izrael. V neděli však Londýn informoval, že britský bojový letoun Typhoon sestřelil íránský dron směřující na Katar.

Francouzská stanice FranceInfo zase uvedla, že byla zasažena francouzská námořní základna v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Také SAE jsou od soboty terčem íránských útoků, stejně jako další arabské země se základnami USA a dalších západních zemí.

Prezident Emmanuel Macron na nedělním zasedání francouzské bezpečnostní rady vyzval k navýšení francouzské obranné přítomnosti na Blízkém východě. Poukázal, že s některými zeměmi v regionu má Francie obranné dohody, píše AFP.

Lidé pláčou na shromáždění na náměstí v Teheránu poté, co byl při izraelském a americkém útoku zabit nejvyšší íránský vůdce ajatolláh Alí Chameneí. (1. března 2026)
Lidé se účastní smutečního shromáždění na náměstí v Teheránu poté, co byl při izraelském a americkém útoku zabit nejvyšší íránský vůdce ajatolláh Alí Chameneí. (1. března 2026)
Kouř stoupá po výbuchu v Teheránu poté, co Izrael a USA zahájily další vlnu útoků na Írán. (1. března 2026)
Lidé demonstrují na podporu americko-izraelských zásahů v Íránu na náměstí Potsdamer Platz v Berlíně. (28. února 2026)
Írán zaútočil na další země v regionu, například na Katar či Bahrajn. Je to součástí jeho odvety za americké a izraelské údery na jeho území. Útoky zabily ve zmíněných státech několik lidí a komplikují leteckou a námořní dopravu v oblasti.

Spojené státy a Izrael zahájily v sobotu rozsáhlý útok na cíle Íránu. Teherán odpověděl odpálením raket a vysláním dronů na Izrael a americké základy v regionu. Při operaci Epic Fury byl zabit i nejvyšší duchovní vůdce Íránu ajatolláh Alí Chameneí.

