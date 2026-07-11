Francouzům přerůstají požáry přes hlavu. Nasadí obra, který poletí s 20 tunami vody

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  10:40aktualizováno  10:40
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Airbus A400M Atlas

Airbus A400M Atlas | foto: Crown Copyright - MoD

Vlna extrémních veder a dlouhodobého sucha proměnila část jižní Evropy v...
Airbus A400M
Německý airbus A400M na letecké základně Wunstorf u Hannoveru jsou připraveny k...
Požár zasáhl také do programu slavného cyklistického závodu Tour de France....
20 fotografií
Francie se chystá nasadit proti lesním požárům speciálně upravené vojenské přepravní letadlo Airbus A400M. Oznámil to šéf francouzské civilní obrany Julien Marion.

Podle něj speciální úprava byla vyzkoušena v loňském roce. Francie zažívá mimořádně silný začátek sezóny letních požárů.

Od začátku roku lesní požáry ve Francii zničily přes 25 tisíc hektarů půdy, oznámil Marion na páteční tiskové konferenci. To je více než dvojnásobek ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

Vlna extrémních veder a dlouhodobého sucha proměnila část jižní Evropy v bojiště s rozsáhlými lesními požáry. Hasiči v Portugalsku, Řecku i Francii nasazují stovky lidí, leteckou techniku i těžkou techniku, plameny si vyžádaly oběti, tisíce evakuovaných a zasáhly také každodenní život i významné sportovní akce.
Airbus A400M
Německý airbus A400M na letecké základně Wunstorf u Hannoveru jsou připraveny k nasazení do evakuace lidí z Kábulu. (16. srpna 2021)
Požár zasáhl také do programu slavného cyklistického závodu Tour de France. Třetí etapa s cílem v Les Angles se uskuteční, pořadatelé ale zakázali přítomnost diváků na francouzské části trasy.
Do boje s ohněm úřady nasadily 700 hasičů, 200 pozemních vozidel a zhruba deset letadel a vrtulníků. Při zásahu utrpěli vážná zranění jeden hasič a jeden místní obyvatel.
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Francouzští hasiči mají k dispozici k boji s požáry na 60 leteckých prostředků včetně známých hasících letadel Canadair. Francie navíc využívá mechanismy unijní pomoci. „Pokud to bude nutné, tak se domníváme, že bychom mohli poprvé letos v létě nasadit za deset až 15 dnů nový letoun (Airbus) A400M,“ uvedl Marion na tiskové konferenci.

Speciální úpravu vojenského přepravního letounů francouzské úřady úspěšně vyzkoušely už loni. Po instalaci speciální úpravy může letoun převážet až 20 tun vody. „To je množství odpovídající zhruba třem Canadairům,“ uvedl Marion.

Podle informací výrobce lze nádrž na vodu či hasící prostředky naplnit za méně než deset minut. Loňské testy potvrdily přesnost shozů vody. Letadlo přitom letí ve výšce necelých 30 metrů a rychlostí kolem 230 kilometrů za hodinu.

Francie v těchto dnech zažívá další vlnu veder. Podle meteorologické služby Météo France na celém evropské území panuje pro dnešek nějaký stupeň výstrahy před vedrem, v Paříži a v části západní Francie pak ten nejvyšší.

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Francouzům přerůstají požáry přes hlavu. Nasadí obra, který poletí s 20 tunami vody

Airbus A400M Atlas

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