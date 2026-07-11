Francouzům přerůstají požáry přes hlavu. Nasadí obra, který poletí s 20 tunami vody

Podle něj speciální úprava byla vyzkoušena v loňském roce. Francie zažívá mimořádně silný začátek sezóny letních požárů.
Od začátku roku lesní požáry ve Francii zničily přes 25 tisíc hektarů půdy, oznámil Marion na páteční tiskové konferenci. To je více než dvojnásobek ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.
Francouzští hasiči mají k dispozici k boji s požáry na 60 leteckých prostředků včetně známých hasících letadel Canadair. Francie navíc využívá mechanismy unijní pomoci. „Pokud to bude nutné, tak se domníváme, že bychom mohli poprvé letos v létě nasadit za deset až 15 dnů nový letoun (Airbus) A400M,“ uvedl Marion na tiskové konferenci.
Speciální úpravu vojenského přepravního letounů francouzské úřady úspěšně vyzkoušely už loni. Po instalaci speciální úpravy může letoun převážet až 20 tun vody. „To je množství odpovídající zhruba třem Canadairům,“ uvedl Marion.
Podle informací výrobce lze nádrž na vodu či hasící prostředky naplnit za méně než deset minut. Loňské testy potvrdily přesnost shozů vody. Letadlo přitom letí ve výšce necelých 30 metrů a rychlostí kolem 230 kilometrů za hodinu.
Francie v těchto dnech zažívá další vlnu veder. Podle meteorologické služby Météo France na celém evropské území panuje pro dnešek nějaký stupeň výstrahy před vedrem, v Paříži a v části západní Francie pak ten nejvyšší.