Macron nečeká na Trumpa a chystá obranu Hormuzského průlivu sám

Macron dodal, že všechny francouzské kroky jsou výlučně obranné. Paříž nechá ve východním Středomoří, v Rudém moři a u Hormuzského průlivu rozmístit osm fregat, dvě lodě s vrtulníky a svou letadlovou loď Charles de Gaulle, která se nachází u Kréty. Francie tak chce zaručit svobodu a bezpečnost námořní dopravy.
„Připravujeme s evropskými a mimoevropskými zeměmi výlučně obrannou misi,“ uvedl v pondělí Macron ohledně Hormuzského průlivu. Cílem bude podle něj doprovázet tankery a nákladní lodě „až to bude možné, po ukončení nejžhavější fáze konfliktu“.
Tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Larídžání v reakci podle agentury AFP uvedl, že obnovení bezpečnosti v průlivu je těžko dosažitelné, pokud bude válka pokračovat. „Je nepravděpodobné, že se uprostřed požárů zažehnutých v regionu Spojenými státy a Izraelem podaří v Hormuzském průlivu dosáhnout bezpečnosti,“ cituje agentura Larídžáního.
Macron je dnes na návštěvě Kypru, aby vyjádřil podporu ostrovu, který se stal terčem útoků dronů v souvislosti se současnou válkou na Blízkém východě. „Útok na Kypr je útokem na Evropu,“ uvedl Macron. Dodal, že ochrana Kypru je klíčová pro Francii i pro celou EU.
Na britskou základnu na ostrově minulý týden dopadl nejméně jeden dron, který byl zřejmě vypuštěný z Libanonu. V reakci některé evropské státy – vedle Francie také Itálie, Řecko a Španělsko – vyslaly k ostrovu své bojové lodě. Řecko, jehož premiér Kyriakos Mitsotakis navštívil ostrov společně s Macronem, vyslalo i bojové letouny F-16.
Vyslání strojů F-16 na severní část ostrova, kde žije turecká populace, oznámilo dnes i Turecko. Na severu Kypru se nachází republika, kterou uznává jen Ankara.
Macron dnes odpoledne navštívil i letadlovou loď Charles de Gaulle, která se z Atlantického oceánu přesunula ke Krétě.
Lodní doprava v Hormuzském průlivu byla v důsledku konfliktu na Blízkém východě prakticky zastavena. Z dat analytické společnosti Vortexa vyplývá, že minulý týden jím proplulo pouze 14 plavidel. Za normálních okolností propluje Hormuzským průlivem denně přibližně 50 až 60 tankerů s ropou a zkapalněným plynem. Tato trasa představuje přibližně 20 procent světových dodávek ropy a plynu.
Hormuzský průliv je celosvětově významnou námořní trasou pro přepravu ropy ze zemí Perského zálivu. Írán v rámci své odvety za izraelské a americké údery útočí na řadu zemí v regionu. S některými z nich má Francie obranné dohody, připomněla v uplynulých dnech Paříž. Írán útoky odůvodňuje tím, že z amerických základen v těchto zemí se na něj útočí.