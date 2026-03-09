Macron nečeká na Trumpa a chystá obranu Hormuzského průlivu sám

Francie chystá čistě obrannou námořní misi, která by měla působit v Hormuzském průlivu, oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron na Kypru. Cílem mise bude chránit tankery v oblasti. Podle francouzského prezidenta by se mise mohly účastnit evropské i mimoevropské státy. Ochranu průlivu v předchozích dnech avizoval také americký prezident Donald Trump, ale bez konkrétních příslibů.
Francouzský prezident Emmanuel Macron na letadlové lodi Charles de Gaulle (9. 3. 2026) | foto: Reuters

Letadlová loď Charles de Gaulle
Macron dodal, že všechny francouzské kroky jsou výlučně obranné. Paříž nechá ve východním Středomoří, v Rudém moři a u Hormuzského průlivu rozmístit osm fregat, dvě lodě s vrtulníky a svou letadlovou loď Charles de Gaulle, která se nachází u Kréty. Francie tak chce zaručit svobodu a bezpečnost námořní dopravy.

„Připravujeme s evropskými a mimoevropskými zeměmi výlučně obrannou misi,“ uvedl v pondělí Macron ohledně Hormuzského průlivu. Cílem bude podle něj doprovázet tankery a nákladní lodě „až to bude možné, po ukončení nejžhavější fáze konfliktu“.

Tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Larídžání v reakci podle agentury AFP uvedl, že obnovení bezpečnosti v průlivu je těžko dosažitelné, pokud bude válka pokračovat. „Je nepravděpodobné, že se uprostřed požárů zažehnutých v regionu Spojenými státy a Izraelem podaří v Hormuzském průlivu dosáhnout bezpečnosti,“ cituje agentura Larídžáního.

Macron je dnes na návštěvě Kypru, aby vyjádřil podporu ostrovu, který se stal terčem útoků dronů v souvislosti se současnou válkou na Blízkém východě. „Útok na Kypr je útokem na Evropu,“ uvedl Macron. Dodal, že ochrana Kypru je klíčová pro Francii i pro celou EU.

Na britskou základnu na ostrově minulý týden dopadl nejméně jeden dron, který byl zřejmě vypuštěný z Libanonu. V reakci některé evropské státy – vedle Francie také Itálie, Řecko a Španělsko – vyslaly k ostrovu své bojové lodě. Řecko, jehož premiér Kyriakos Mitsotakis navštívil ostrov společně s Macronem, vyslalo i bojové letouny F-16.

Vyslání strojů F-16 na severní část ostrova, kde žije turecká populace, oznámilo dnes i Turecko. Na severu Kypru se nachází republika, kterou uznává jen Ankara.

Macron dnes odpoledne navštívil i letadlovou loď Charles de Gaulle, která se z Atlantického oceánu přesunula ke Krétě.

Lodní doprava v Hormuzském průlivu byla v důsledku konfliktu na Blízkém východě prakticky zastavena. Z dat analytické společnosti Vortexa vyplývá, že minulý týden jím proplulo pouze 14 plavidel. Za normálních okolností propluje Hormuzským průlivem denně přibližně 50 až 60 tankerů s ropou a zkapalněným plynem. Tato trasa představuje přibližně 20 procent světových dodávek ropy a plynu.

Hormuzský průliv je celosvětově významnou námořní trasou pro přepravu ropy ze zemí Perského zálivu. Írán v rámci své odvety za izraelské a americké údery útočí na řadu zemí v regionu. S některými z nich má Francie obranné dohody, připomněla v uplynulých dnech Paříž. Írán útoky odůvodňuje tím, že z amerických základen v těchto zemí se na něj útočí.

