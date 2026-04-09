Francie dá armádě stamiliardy navíc. Válka s Rusy je má hlavní obava, říká šéf štábu

  11:36aktualizováno  11:36
Možnost otevřené války s Ruskem zůstává mou hlavní obavou, uvedl náčelník francouzského generálního štábu Fabien Mandon, když hovořil před poslanci při jednání věnovaném růstu výdajů na obranu. Ministryně obrany Catherine Vautrinová ve středu představila plán, který do roku 2030 počítá s jejich navýšením o 36 miliard eur (878 miliard Kč).
Náčelník francouzského generálního štábu Fabien Mandon (8. dubna 2026)

Náčelník francouzského generálního štábu Fabien Mandon (8. dubna 2026) | foto: Profimedia.cz

„Trvalá ruská hrozba na našem kontinentu včetně otevřené války zůstává mou hlavní obavou, pokud jde o připravenost ozbrojených sil,“ uvedl generál před poslanci výboru pro obranu. Podle deníku Le Parisien také připomněl, že „Ukrajinci už více než čtyři roky statečně odolávají“ ruské agresi.

Mandon již dříve varoval před rizikem konfliktu s Moskvou v horizontu tří až čtyř let. „Podle současných odhadů Rusko v roce 2025 disponovalo 1,3 milionu vojáků, přičemž do roku 2030 se tento počet podle odhadů zvýší na 1,9 milionu,“ připomněl před poslanci. Zvýšit se má podle něj také počet ruských tanků, naopak bojových lodí by země měla mít v následujících letech stejně jako doposud.

Náčelník generálního štábu uvedl, že upravený návrh zákona je „rozhodující pro obranu našich spoluobčanů, obranu naší země a obranu našich zájmů“. „Nacházíme se v nebezpečném období. Neměli bychom vyvolávat obavy, ale zachovat si bdělost, a proto tyto výdaje na obranu potřebujeme,“ doplnil Mandon.

Původně přidělila francouzská vláda na období 2024 až 2030 na výdaje na obranu 413 miliard eur (přibližně deset bilionů Kč). Mandon zvýšení vysvětlil také nárůstem hrozeb na Blízkém východě, v Asii a Africe, a to tím spíše, že Francie podle něj již nemůže mít stejnou důvěru v angažovanost Američanů v oblasti své bezpečnosti. Ubezpečil nicméně, že dialog s americkými úřady zůstává na vysoké úrovni.

Vojenský rozpočet klíčové evropské země tímto navýšením vzroste ze dvou na 2,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP), píše agentura Reuters.

„Hluboká a brutální změna v rozložení mezinárodních geopolitických sil nás nutí jednat rázněji a rychleji,“ uvedla ministryně v textu prezentujícím novelu zákona.

Francouzský plán již letos nastínil Macron, který v březnu hovořil mimo jiné o navýšení počtu francouzských jaderných zbraní a o tom, že Paříž zvažuje rozšíření své obranné jaderné strategie na celou Evropu. Francie podle posledních odhadů disponuje 280 jadernými hlavicemi, o kolik chce tento počet navýšit, Macron neřekl.

Návrh počítá i s výrazným rozšířením konvenčního arzenálu, mimo jiné střel země–vzduch, střel s plochou dráhou letu SCALP, dronů či dělostřelecké munice.

Parlament by o návrhu měl jednat v červenci, píše AFP. Francie patří k zemím s nejvyšším rozpočtovým deficitem v Evropě a napjaté parlamentní hlasování o veřejných výdajích loni vedlo k pádu několika Macronových menšinových vlád, proti nimž se staví poslanci krajní pravice a krajní levice.

Soud projednává návrh propuštění vraha Vocáska. Hodnocení z věznice mu nepomůže

Zdeněk Vocásek, jenž nyní používá jméno Navrátil, při jednání Okresního soudu v...

Komentář

Do mariáše jsou potřeba tři. A to i v Íránu. Stabilní mír je bez Izraele nedosažitelný

Americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu (13....

„Vrátil se ztracený syn.“ Novotný je opět členem ODS, chce být znovu starostou

Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný po poledni nastoupil do vězení...

Kvůli financování ČT i zdražování pohonných hmot bude mimořádná schůze Sněmovny

Předsedové opozičních stran zleva Marek Výborný (KDU-ČSL), Vít Rakušan (SPOLU),...

Muž zastřelil synovce na ulici před zraky policistů a hasičů, u soudu dostal 17 let

V Třešti na Jihlavsku muž zastřelil svého příbuzného. (12. února 2025)

Francie dá armádě stamiliardy navíc. Válka s Rusy je má hlavní obava, říká šéf štábu

Náčelník francouzského generálního štábu Fabien Mandon (8. dubna 2026)

Policie obvinila v kauze stamilionových dotací sedm lidí včetně veřejných činitelů

ilustrační snímek

Vítejte ve světě Hugha Hefnera. S Playboyem odstartoval sexuální revoluci

Ty tam jsou nekonečné párty, které se konaly v Playboy Mansion.

Jančurův RegioJet po necelém roce opustí Polsko. Stěžuje si na šikanu a kampaň

První vlak z nádraží vyprovodil zakladatel společnosti RegioJet Radek Jančura....

Bizarní, hodnotí v Rakousku spor Pavla a Macinky o účast na summitu NATO

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka po jednání vlády. (30. března 2026)

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Telefonáty Szijjártóa a Lavrova jsou zrada, prohlásil francouzský ministr zahraničí

Maďarský ministr zahraničí Peter Szijjartó na předvolebním mítinku ve městě...

Zlevněte, vyzývá Babiš výrobce paliv. Firmy Orlen a MOL nepochopitelně zdražily, říká

Předseda vlády Andrej Babiš přichází na mimořádné jednání kabinetu o ...

