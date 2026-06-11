Policejní zásahy se za účasti policistů z Lille, Marseille, Štrasburku, Poitiers, Bordeaux či Limoges odehrály na řadě míst Francie. Při domovních prohlídkách vyšetřovatelé zajistili digitální nosiče, které nyní podrobují analýze.
„Jsou to mladí francouzští hackeři, kteří touží po uznání a domnívají se, že jsou nedotknutelní,“ řekla Julie Benoitová z OFAC. Zadržení jsou podle ní nezletilí a čerstvě dospělí mladí lidé. Jejich cílem bylo citlivé údaje přeprodávat.
Skupina, známá pod názvem Dumpsec, útočila na soukromé i veřejné subjekty a její obětí se staly například i sportovní svazy či zdravotnické weby.
K jednotlivým útokům se skupina sama hlásila v médiích a získaná data nabízela k prodeji na internetových fórech, jako je BreachForums.