Razie napříč Francií. Policisté zadrželi hackery podezřelé z krádeží dat

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  20:13aktualizováno  20:13
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Francouzská policie zadržela sedm lidí podezřelých z účasti na krádežích několika desítek milionů dat. S odvoláním na Úřad pro boj s kyberkriminalitou (OFAC) to ve čtvrtek napsala agentura AFP. Obětí hackerů se mohlo stát více než 1 500 společností a institucí, včetně Národního shromáždění.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Policejní zásahy se za účasti policistů z Lille, Marseille, Štrasburku, Poitiers, Bordeaux či Limoges odehrály na řadě míst Francie. Při domovních prohlídkách vyšetřovatelé zajistili digitální nosiče, které nyní podrobují analýze.

„Jsou to mladí francouzští hackeři, kteří touží po uznání a domnívají se, že jsou nedotknutelní,“ řekla Julie Benoitová z OFAC. Zadržení jsou podle ní nezletilí a čerstvě dospělí mladí lidé. Jejich cílem bylo citlivé údaje přeprodávat.

Skupina, známá pod názvem Dumpsec, útočila na soukromé i veřejné subjekty a její obětí se staly například i sportovní svazy či zdravotnické weby.

K jednotlivým útokům se skupina sama hlásila v médiích a získaná data nabízela k prodeji na internetových fórech, jako je BreachForums.

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